Dodon: Nu-i credeţi pe cei ce vă promit că o să vă dea pensia minimă de 2.500 de lei

„Noi, în acest an, am acordat suport pentru pensionarii cu pensii mai mici. Şi într-adevăr, în ianuarie s-a acordat suport celor care au pensia mai joasă de două mii de lei. dar am primit foarte multe mesaje de la pensionarii care au pensia 2002 sau 2010 şi m-au întrebat: de ce nu ne daţi şi nouă suport”, a declarat candidatul în cadrul emisiunii „Igor Dodon răspunde”.



Potrivit lui, acesta a fost motivul pentru care, în octombrie, ajutor unic de 900 de lei au primit pensionarii cu pensia mai mică de trei mii de lei. „Vom veni cu astfel de măsuri şi în anul viitor. În acest an, am găsit peste un miliard de lei pentru a ajuta pensionarii. Repet, în nici un an, niciun Guvern nu a depistat surse atât de importante, în ultimii 10-15 ani, pentru a ajuta pensionarii”, a afirmat concurentul electoral.



„Nu-i credeţi pe cei care vă promit că o să vă dea pensia minimă 2 500 de lei – trei mii de lei începând cu data de 1 decembrie, după ce o să-i votaţi la prezidenţiale. Eu am văzut ce spune oponentul meu, Maia Sandu. S-a trezit acum, şi-a adus aminte de pensionari. Dar anul trecut, când eu am propus să indexăm pensiile de două ori pe an şi am solicitat să fie acest suport, doamna Maia Sandu mi-a blocat proiectul meu, proiectul instituţiei prezidenţiale”, a mai spus Igor Dodon.



Preşedintele promite că, dacă rămâne în funcţie, să asigure şi în anul viitor alocarea ajutorului unic pentru pensionari: în ianuarie şi în octombrie. „Şi eu lucrul ăsta o să-l asigur, aşa cum l-am asigurat anul acesta cu pandemie, cu criză. Oponentul Maia Sandu nu va face acest lucru, o să vă amăgească şi o să uite de voi, aşa cum a uitat toţi aceşti ani”, a afirmat Igor Dodon.



Turul doi al alegerilor prezidenţiale are loc pe 15 noiembrie.