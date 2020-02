Dodon: Negociem cu Banca Mondială un proiect pentru dezvoltarea zootehniei

„Noi avem o problemă, nu avem materie primă. Nu avem laptele în cantităţile de care avem nevoie. Doar în baza laptelui colectat de la oameni nu o să rezolvăm problema. Noi trebuie să revenim la fermele mari”, a spus şeful statului.



Răspunzând la întrebarea unui cetăţean: „Când se va mări preţul unui litru de lapte colectat de la oameni”, Igor Don a spus că se examinează mecanismul care este în alte ţări, când statul subvenţionează o parte din cheltuielile pentru laptele colectat. „De exemplu, el costă 5-6 lei per litru, 1 leu sau 2 lei să dea statul la procurare. Dacă nu subvenţionăm, nu are nici un sens. Un litru de lapte costă mai puţin decât un litru de apă”, a spus preşedintele.



Răspunzând la o altă întrebare, a unui locuitor al municipiului Soroca, care atenţionează că localitatea riscă o „catastrofă ecologică” din cauza lipsei staţiei de epurare, Igor Dodon a dat asigură că în acest an va începe rezolvarea problemei. Potrivit preşedintelui, la această etapă sunt câţiva parteneri care vor să vină cu granturi.