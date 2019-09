Dodon, cu mască de proeuropean? A vorbit la Bruxelles despre necesitatea implementării Acordului de Asociere. În 2017, tot la Bruxelles, afirma contrariul

Prima întrevedere pe care a avut-o în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles a fost cu David McAllister, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European.

Cei doi oficiali au discutat „mai multe chestiuni cu privire la politica internă şi externă a Republicii Moldova, inclusiv aprofundarea dialogului strategic cu instituţiile europene în scopul implementării reformelor asumate de către ţara noastră”.

În context, am adus mulţumiri partenerilor din UE pentru susţinerea procesului de tranziţie paşnică a puterii şi depăşirii crizei politice care a avut loc la începutului lunii iunie curent. Am reiterat că priorităţile actualei Guvernări sunt bazate pe promovarea politicilor de stimulare a economiei, combaterea corupţiei în toate sferele şi la toate nivelurile, consolidarea democraţiei şi statului de drept. Totodată, am remarcat necesitatea restabilirii imaginii ţării şi implementării eficiente a Acordului de Asociere cu UE”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Amintim că în cadrul primei sale vizite la Moscova în calitate de preşedinte al Republicii Moldova, în ianuarie 2017, Igor Dodon a afirmat că „este o zi istorică a relaţiilor moldo-ruse” şi a subliniat importanţa anulării Acordului de Asociere cu UE, dacă socialiştii vor ajunge la guvernare.

„Eu nu o dată m-am pronunţat împotriva semnării Acordului de Asociere. Eu consider că acest acord pentru Moldova nu a adus niciun avantaj. Noi am pierdut piaţa rusă şi cât nu ar fi de straniu, dar volumul nostru de exporturi în UE, de asemenea a scăzut. Deci, noi nu am primit nimic prin semnarea acestui acord. Eu nu exclud că după următoarele alegeri parlamentare...eu sper că Partidul Socialiştilor va obţine majoritate parlamentară şi acest acord va fi anulat”, a încheiat preşedintele ţării.

Peste o lună, în februarie 2017, la Bruxelles, după întrevederea cu Donald Tusk, Igor Dodon declara următoarele: „După doi ani de implementare (a Acordului de Asociere), situaţia în ţară s-a înrăutăţit. Aici mă refer atât la indicatorii macroeconomici, calitatea vieţii cetăţenilor, indicii de percepţie a corupţiei, dar şi la independenţa instituţiilor şi libertatea mass-media. Am reiterat faptul că dacă în rezultatul alegerilor parlamentare ordinare sau anticipate, ori în cadrul unui eventual referendum se va decide că Acordul de Asociere cu UE trebuie anulat, eu în calitate de preşedinte voi da curs acestei iniţiative”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: