Dodon: Durleşteanu rămâne candidatura noastră. Maia Sandu se teme să nu fie umbrită de viitorul premier

Igor Dodon spune că Mariana Durleşteanu are în continuare susţinerea majorităţii deputaţilor din Parlament, iar dacă vor exista consultări cu preşedintele ţării, Durleşteanu va fi înaintată repetat spre desemnare.



„Noi considerăm că Mariana Durleşteanu ar fi prim-ministrul cel mai potrivit în situaţia actualei crize economice, sociale, pandemice. Am înaintat această candidatură şi sperăm să fie susţinută. Durleşteanu este mult mai profesionistă decât actualul preşedinte, şi poate Maia Sandu se teme să nu fie umbrită, dar trebuie de lăsat ambiţiile la o parte şi de mers înainte cu respectarea prevederilor Constituţiei”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Igor Dodon spune că a convenit asupra candidaturii Marianei Durleşteanu împreună cu preşedintele Parlamentului, Zinaida Grecianîi, ambii având certitudinea că Durleşteanu va fi un bun premier pentru Republica Moldova.



„I-am spus dnei Grecianîi că am o idee năstruşnică, un candidat interesant. Am sunat-o pe Mariana Durleşteanu, ne-a spus că are nevoie de timp ca să se gândească şi ulterior a acceptat. Dna Durleşteanu va fi un prim-ministru foarte bun. Reiterez sprijinul nostru pentru dna Durleşteanu, deşi ea a recunoscut public că a votat cu Maia Sandu”, a spus Igor Dodon.



În plus, liderul PSRM spune că există 3 scenarii posibile de depăşire a crizei politice, iar cea mai potrivită soluţie pentru Republica Moldova ar fi învestirea Guvernului Durleşteanu.



„Unu. Dna Maia Sandu coboară pe pământ şi execută hotărârea Curţii Constituţionale, în cazul dat trebuie să semneze decretul de desemnare a dnei Durleşteanu la funcţia de prim-ministru. Scenariul doi, nu va fi nici referendum nici anticipate şi atunci vom avea un guvern interimar până la alegerile ordinare. Scenariul trei presupune destabilizare totală, proteste în masă” a declarat Igor Dodon.



După decizia Curţii Constituţionale, privind declararea neconstituţionalităţii decretului de desemnare a Nataliei Gavriliţa la funcţia de prim-ministru, preşedintele Maia Sandu a menţionat că cetăţenii vor fi cei care-şi vor alege viitorul la alegeri anticipate sau la referendum. Şeful statului a evitat să menţioneze dacă se va conforma sau nu deciziei Curţii Constituţionale de a iniţia consultări cu fracţiunile parlamentare.