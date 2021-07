Dodon: În această campanie, toţi concurenţii electorali au luptat cu Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor

Potrivit lui, doar Partidul Comuniştilor şi Partidul Socialiştilor au rămas „formaţiuni independente şi sunt autentic moldoveneşti, nefiind dirijate din afara ţării, iar marea majoritate a celorlalţi concurenţi electorali direct sau indirect se află sub influenţă externă”. Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă de totalizare a campaniei electorale, la care a participat şi liderul PCRM, Vladimir Voronin.



Igor Dodon a menţionat că reprezentanţii Blocului au avut în această campanie peste 20 de mii de întrevederi electorale şi au discutat cu mai bine de un milion de alegători. Totodată, liderul socialist a acuzat partidele de dreapta de agresivitate şi admiterea încălcărilor, inclusiv utilizarea resursei administrative.



Potrivit lui, în toţi cei 30 de ani de Independenţă, partidele de stânga învingeau la alegeri şi la 11 iulie Blocul electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor va continua această tendinţă şi va învinge. În opinia sa, în Parlament ar putea ajunge doar două forţe politice – BeCS şi „cei de dreapta”. Potrivit lui, PSRM şi PCRM vor păstra şi după alegeri poziţia consolidată. Ba mai mult, cele două partide sunt gata să-şi asume responsabilitatea pentru formarea de urgenţă a unui guvern eficient.



Vladimir Voronin a declarat că programul Blocului electoral reprezintă un document gata deja pentru un guvern. „Aşezaţi-vă, stimaţi miniştri, conducere a guvernului, deschideţi paginile şi începeţi a activa. Pe aşa principii a fost format acest program electoral şi a fost creat acest bloc”, afirmă liderul comunist.



Potrivit lui, în centrul atenţiei guvernării, tot timpul, trebuie să fie omul. Or, în discuţii cu oamenii, au vorbit despre problemele lor, despre sărăcia care este. Fostul preşedinte spune că Blocul a elaborat o strategie economică pentru atragerea investiţiilor, crearea locurilor de muncă bine plătite, majorarea pensiilor etc. De asemenea, formaţiunea îşi propune să relanseze satele moldoveneşti. La fel, în opinia sa, ca niciodată este necesară consolidarea naţiunii, or scindarea nu duce la nimic bun.



Întrebaţi despre cheltuielile pentru campania desfăşurată, aceştia au declarat că totalurile se fac după campanie, însă cele mai multe resurse au fost cheltuite pentru pliante şi ziare. Igor Dodon a mai spus că Blocul a cheltuit mai puţini bani decât oponenţii săi care „nici nu vor ajunge în Parlament”.



Pe 11 iulie au loc alegeri parlamentare anticipate. PCRM şi PSRM au decis să creeze un bloc electoral pentru acest scrutin.