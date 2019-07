Dezbateri în Parlamentul European privind situaţia din Moldova: Vor conta schimbările reale produse la Chişinău

Potrivit oficialului european, este îmbucurător faptul că Moldova are acum un Guvern care e gata să lupte cu corupţia şi schimbe ţara. Programul de guvernare conţine priorităţi care sunt exprimate clar şi în Acordul de Asociere, precum lupta cu corupţia, îmbunătăţirea cadrului electoral, independenţa justiţiei. „Uniunea Europeană e gata să susţină aceste reforme”, a declarat Federica Mogherini.



Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David McAllister, s-a declarat fericit că Moldova se transformă „dintr-un stat capturat într-o democraţie”. Potrivit lui, reformele care vor urma trebuie să fie însoţite de ideea de a face faţă divizării sociale şi să ducă la dialog între partidele de la Chişinău.



Eurodeputata Dominique Bilde consideră că Moldova a demonstrat capacitatea de a ajunge la soluţii pe interior. Or, oricât de multe acţiuni a făcut UE pentru Moldova, oricum s-a ajuns la o criză. Europarlamentara mai spune că „UE nu a reuşi să intre în inimile oamenilor din Moldova, că orizontul european este în scădere aici şi că UE trebuie să ţină seama şi de Rusia”.



Parlamentarul european Siegfried Mureşan a declarat că Moldova are astăzi cel mai european guvern din ultimii 30 de ani. Uniunea Europeană poate ajuta acest Guvern prin a debloca cât mai repede asistenţa financiară şi prin cât mai multe vizite ale oficialilor europeni în Moldova pentru a spune cetăţenilor că UE este alături de ei şi a le vorbi despre beneficiile UE.



Europarlamentarul Traian Băsescu a cerut UE să-i dea perspectivă europeană Republicii Moldova, „altfel va rămâne aşa cum a fost o lungă perioadă”. Potrivi fostului preşedinte român, problema Moldovei este că nu ştie care-i este viitorul. UE refuză să-i dea perspectiva intrării în UE şi nici un politician nu poate spune care este viitorul ei.

