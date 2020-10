Deputatul Bogdan Ţîrdea acuză ONG-urile că ar fi instrument de control al unor state: O caracatiţă care s-a infiltrat în toate ramurile puterii

Acesta mai spune că au fost analizate documente care arată cine finanţează aceste organizaţii, când, cât şi cui îi sunt transferate milioane de euro şi dolari pentru a denigra anumiţi politicieni, partide şi pentru a-i susţine pe alţii.



Cartea este grupată în opt capitole, are 795 de pagini şi peste 1.400 de referinţe bibliografice. Potrivit autorului, primele capitole reprezintă o tentativă ştiinţifică de fundamentare teoretică a genezei societăţii civile în Republica Moldova, începând cu anii ˋ40, a notat parlamentarul, într-o conferinţă de presă



În anul 1992, menţionează Bogdan Ţîrdea, erau 38 de asociaţii, iar numărul lor în prezent a ajuns la aproape 14 mii. În opinia deputatului, acest fapt se datorează semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi Planului de Acţiuni cu NATO. Autorul s-a referit la trei fundaţii cheie, pe care le-a analizat în carte. Potrivit lui, este vorba despre Fundaţia Europeană pentru Democraţie, National Endowment for Democracy, Fundaţia Soros. De asemenea, face referire la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.



Folosind rapoartele financiare ale organizaţiilor nonguvernamentale, deputatul a elaborat un clasament al bugetelor ONG-urilor. „Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT – Igor Boţan. E cunoscut, are emisiune la TV 8, a fost unul dintre fruntaşii Platformei DA, a participat la mitingurile PAS. Respectiv, bugetul anului 2016 – peste 260 de mii de dolari. Centrul pentru Investigaţii Jurnalistice, deci, 2016 – bugetul acestui ONG este de 328 de mii de dolari. Cred că ştiţi despre cine este vorba. Este vorba de doamna Cornelia Cozonac. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare – 2019 – 396 de mii de dolari. Centrul de informaţii Genderdoc-M, deci ONG-ul care este specializat pe apărarea drepturilor LGBT – 427 de mii de dolari, pentru 2017”, a punctat Bogdan Ţîrdea.



„Transparency International – aproape 431 de mii de dolari pentru 2014. Institutul pentru Politici şi Reforme Europene, unde este Iulian Groza, care este astăzi consultant şi apropiat al unui partid de dreapta cunoscut şi al unui candidat electoral, foarte cunoscut astăzi în Moldova. Uitaţi-vă bugetul 2015 – 503 mii de dolari”, a continuat deputatul.



„Ca să înţelegeţi, toate aceste ONG-uri, pe care vi le prezint astăzi, ele sunt conectate la un partid politic care participă astăzi în campania electorală şi la un candidat. Dacă o să vreţi probe, noi o să vi le dăm. Uitaţi-vă, în primul rând, în structura bordului de administrare a acestor ONG-uri. În multe din ele se află unu-două-trei personaje care sunt afiliate acestui partid politic despre care vorbim”, a spus Bogdan Ţîrdea.



Parlamentarul a vizat şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova, condus de Vladislav Gribincea, menţionând că „a făcut reforma justiţiei, reforma procuraturii, în urma căreia procuratura a fost capturată definitiv de oligarhi”. Potrivit deputatului, bugetul oficial pentru anul 2018 al acestei organizaţii este de peste 2,3 milioane de dolari. În 2018, bugetul asociaţiei Promo-LEX, despre care Bogdan Ţîrdea spune că e „orientată pe monitorizarea alegerilor, pe critica partidelor de stânga, pe reglementarea conflictului transnistrean, pe promovarea agendei LGBT, pe drepturile consumatorilor de droguri etc.”, constituie peste 2,5 milioane de dolari.



Deputatul socialist a mai spus că bugetele acestor ONG-uri vin din afara ţării, iar sumele pe care le consumă anual ele sunt exorbitante, „fără a exista un impact social, economic vizibil”. Potrivit lui, aceste organizaţii au bugete net superioare celor pentru instituţiile de stat sau pentru politicile de stat.



„Aceste ONG-uri declară unele scopuri – democratizare, liberalizare, monitorizarea alegerilor, nu mai ştiu ce, dar în realitate sunt instrumente de control şi de influenţare a unor state, sunt instrumente de dirijare externă, prin intermediul acestor lideri, care de fapt lucrează pentru anumiţi donatori, foarte des, contra interesului naţional”, a declarat deputatul PSRM.