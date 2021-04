Deputaţii Platformei DA, PAS şi PDM critică decizia Guvernului de a achiziţiona vaccinul chinez: Avem nevoie de o vaccinare reală

Opoziţia parlamentară spune că-l aşteaptă la raport în Parlament pe premierul interimar, Aureliu Ciocoi, pentru a face claritate la acest subiect.



Fracţiunea Platformei DA cere audierea în plenul Parlamentului a prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi. Potrivit deputaţilor Platformei DA, subiectul procurării vaccinului CoronaVac este mult prea sensibil şi necesită transparenţă maximă.



„Când am făcut o analiză, am văzut că are o eficienţă redusă şi a apărut întrebarea dacă această tranzacţie este benefică pentru Republica Moldova. Dacă ar fi fost o donaţie, mai înţelegeam, dar e vorba 70-80 de milioane din banii contribuabililor care urmează să fie alocate pentru procurarea acestui vaccin cu o reputaţie nu tocmai strălucită”, spus deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Deputaţii PAS pun imposibilitatea ţării noastre de procura vaccinuri de la alţi producători pe seama Guvernului Chicu, care nu ar fi negociat la timp ofertele.



„În toată lumea, încă de la începutul pandemiei, când se discuta despre apariţia vaccinului, guvernele au început a negocia. Unele guverne au comandat vaccinul încă de când era în perioada de cercetare. Republica Moldova nu a avut norocul unui prim-ministru bun care să negocieze procurarea unui lot de vaccinuri şi nici n-au prevăzut bani în buget pentru aşa ceva”, a spus deputatul PAS, Lilian Carp.



Şi democraţii se arată nemulţumiţi de ritmul în care are loc imunizarea populaţiei, de la începutul campaniei de vaccinare fiind imunizate peste 67 de mii de persoane.



„Există multe semne de întrebare în privinţa acestui vaccin, nu este omologat de OMS, nu este înregistrat în Republica Moldova. Mai bine aşteptăm vaccinuri de pe platforma COVAX. Dar cu tempourile cu care se vaccinează acum în Republica Moldova, imunizarea va fi asigurată în următorii 5-6 ani. Este mult prea mult”, a spus deputatul PDM, Nicolae Ciubuc.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat că analizează posibilitatea procurării a 400 de mii de doze de vaccin CoronaVac, produs de compania chineză Sinovac. Vaccinul este aprobat în 17 ţările ale lumii, inclusiv Ucraina.