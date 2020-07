Deputaţii consideră că SIS şi PG trebuie să se expună pe marginea cazului Ştefan Gaţcan

„În condiţiile în care nu a ieşit domnul Gaţcan să explice ce l-a făcut, de ce a plecat, că a fost intimidat, de către cine a fost intimidat, de Pro Moldova sau de PSRM, noi trebuie să avem o claritate cine face acest joc. Sunt foarte multe semne de întrebare. Apare întrebarea dacă el este în România sau este în altă parte? Noi trebuie să avem mai multe informaţii, în caz contrar, consider că s-au trecut liniile roşii în ceea ce priveşte cum se face politică”, a declarat Lilian Carp în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Deputatul Platformei DA Vasile Năstase afirmă că ceea ce s-a întâmplat cu deputatul Ştefan Gaţcan nu s-au mai întâmplat niciodată în Republica Moldova. Totodată, SIS şi Procuratura Generală ar trebui să vină cu nişte răspunsuri, însă aceste au luat apă în gură, susţine deputatul.



„Este într-adevăr ceva absolut ieşit din comun. Asemenea lucruri niciodată nu m-am gândit că e posibil să se întâmple într-o ţară pretins europeană. Vorbim despre nişte lucruri care se puteau întâmpla în vestul sălbatic sau un junglele din Africa, sau din America Latină. Este pur şi simplu ceva incredibil ce s-a întâmplat. Să fie oprit un deputat cu imunitate, cineva să intre în maşină după asta să-l ducă la fracţiune. Am înţeles că a fost pălmuit şi fizic şi moral”, a menţionat Vasile Năstase.



Deputatul PSRM Nicolae Pascaru este de părerea că astfel de lucruri s-au întâmplat şi în trecut. În opinia sa, sistemul este într-un sabotaj.



Veaceslav Nedelea, deputat PDM declară că din cauza deputatul Ştefan Gaţcan în societate a fost semănată confuzie, iar organele de drept nu vin cu informaţii in acest sens.



„Culmea, mai oameni buni! Faceţi din Gaţcan erou naţional. El nici ca medic nu va fi apreciat de colegii lui de breaslă. E un transfug, un om care a creat o confuzie în societate. Nimeni nu înţelege care este sensul adevărat al acţiunilor lui. Nu avem intervenţia instituţiilor statului. Nimeni nu ne comentează, fără niciun fel de atitudine din partea instituţiilor care trebuie să raporteze societăţii”, a spus el.