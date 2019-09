Deputaţi: Anunţul lui Igor Dodon privind reducerea preţului la gazul din Rusia este făcut în contextul alegerilor locale

Potrivit lor, la nivel internaţional preţul la gaz şi aşa este în scădere, iar reducerea tarifului pentru Moldova nu ar fi un merit al şefului statului. Deputatul socialist Vasile Bolea nu este de acord cu această abordare. Declaraţiile au fost făcute la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.



Deputata Partidului Democrat Monica Babuc spune că datorită revoluţiei gazului de şist, în acest an preţurile la gazele naturale au scăzut până la minimul de 112 dolari per mia de metri cubi, un minim care n-a mai existat. „De aceea, preţul cel mai mare pentru mia de metri cubi care poate fi stabilit este 180 de dolari, or noi cumpărăm gazele de la Federaţia Rusă cu 240 de dolari pe mia de metri cubi. Tot experţii vorbesc că ar fi fost vorba de o salvare a Republicii Moldova, dacă preşedintele Dodon ar fi negociat taxele de export pentru gaze şi atunci aceasta ar fi însemnat o micşorare de 20%. Acum, reieşind din aceste preţuri minime mondiale stabilite pentru gaz, preţurile vor scădea şi fără intervenţiile şi ale preşedintelui Dodon, şi ale preşedintelui Putin pentru că asta este o condiţie sine-qua-non a livrării gazului oriunde în lume”, a notat Monica Babuc.





Potrivit ei, tema taxelor este una care captează atenţia alegătorilor, iar Republica Moldova este în pragul alegerilor locale, care au importanţă, ulterior, pentru alegerile parlamentare.



Deputatul blocului ACUM Dinu Plîngău spune că cert este faptul că Rusia şi Ucraina au un conflict şi acest lucru complică semnarea contractului de livrare a gazelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova pentru că importul gazelor trebuie să fie realizat prin teritoriul Ucrainei. Şi deputatul Plîngău consideră că declaraţiile lui Igor Dodon privind reducerea tarifului la gaz sunt făcute în contextul alegerilor locale.



Deputatul socialist Vasile Bolea susţine că există problema securităţii energetice a Republicii Moldova şi acum, în prag de iarnă, oamenii s-ar fi putut pomeni cu tarif dublu la gazele naturale. Parlamentarul spune că nu vede niciun „iz electoral” în anunţul făcut de preşedintele Igor Dodon cu privire la scăderea preţului la gazul livrat de Rusia Republicii Moldova, de la 1 octombrie.





„Să nu uităm că la noi contractul de livrare a gazelor este până la 31 decembrie. Şi atunci, cum credeţi, semnarea unui contract privind gazele naturale unde să se prevadă formulele de calcul a tarifelor este cu iz electoral? Nu văd că rezolvarea acestor probleme este cu iz electoral”, menţionează Vasile Bolea. Potrivit lui, anul acesta tarifele la gazul livrat de Rusia nu vor creşte, iar anul viitor vor scădea şi acest lucru se întâmplă datorită relaţiilor bune pe care le are preşedintele Igor Dodon cu preşedintele rus Vladimir Putin.



În urma vizitei sale la Moscova, preşedintele Igor Dodon a anunţat că, de la 1 octombrie, preţul la gazul natural livrat de Rusia va scădea, însă nu a menţionat cu cât. Totodată, şeful statului a anunţat că tariful se va reduce şi anul viitor.

