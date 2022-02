Deputat socialist: Combaterea corupţiei în R. Moldova se reduce la lupta puterii cu oponenţii politici

„Din păcate, la moment, noi suntem la o etapă când politicienii, politicul, guvernarea, nu sunt în stare să ofere o viaţă mai bună cetăţenilor şi sunt nevoiţi să acţioneze prin aceste metode grandioase – cetăţeanul oricum reacţionează la orişicare percheziţie, la orişicare reţinere. În loc de pâine, guvernarea oferă show-uri”, a specificat deputatul.



Potrivit lui, exponenţi ai noii guvernări declarau, la preluarea conducerii în stat, că vor elimina schemele legate de contrabanda de ţigări, de spirt, de chihlimbar şi altele. „Dacă ele (schemele, n.r.) au existat, atunci ele au fost preluate (de noua guvernare, n.r.). Pentru că România reţine multe persoane care se ocupă de acest trafic la frontiera de stat. În Republica Moldova nu există reţineri ale unor asemenea făptaşi. Începând cu luna septembrie noi nu am avut niciun caz. Mai mult ca atât, în Republica Moldova, actuala guvernare, de fapt, preia tot ce a fost pe timpul lui Vladimir Plahotniuc”, a remarcat Adrian Lebedinschi.



„Noi nu vedem acţiuni concrete de combatere a corupţiei la nivel legislativ, pe parcursul a jumătate de an, de când există o nouă majoritate parlamentară. Nu au fost decât unele discuţii, care sunt duse în culoare, dar (deputaţii din majoritatea parlamentară, n.r.) nu au venit cu careva proiecte de reformare”, a specificat Adrian Lebedinschi. „Din contră, de la numirea în funcţii prin concurs, noi am ajuns la eliminarea concursurilor la toate funcţiile. Zilnic suntem martori ai unor acţiuni care, de fapt, demonstrează: corupţia există şi ea creşte”, a specificat deputatul.



În opinia deputatului socialist, în instituţiile de drept nu au fost aduse persoane noi, integre, care să lupte cu corupţia. „Au rămas acelaşi persoane care au fost până acum, iar unele au fost chiar avansate, le-au fost date împuterniciri mai mari”, a specificat Adrian Lebedinschi. „Nu există criză de cadre. Noi avem specialişti foarte bine pregătiţi în toate domeniile, inclusiv cu studii pe care le-au făcut în afara Republicii Moldova, la universităţi bune, în toţi cei 30 de ani de independenţă”, a remarcat deputatul. Problema este că „cetăţenii care au experienţă şi care ştiu cum să rezolve problemele, nu vor să vină să lucreze în echipa guvernamentală”, deoarece nu sunt de acord cu actuala putere politică de la Chişinău.



Deputatul socialist a atras atenţia asupra faptului că investigaţiile care au fost făcute de către serviciile speciale europene, demonstrează că în anul 2019-2020 „a scăzut numărul de ţigări (introduse prin trafic ilegal) folosite în spaţiul european. Preţul lor a crescut automat, pentru că o bună parte din scheme au fost oprite. Nu au fost oprite toate”, a admis Adrian Lebedinschi. De asemenea, pe timpul guvernării socialiştilor a fost liberalizat exportul metalelor. „Nu mai exporta doar Metal Feros, ci şi alţi agenţi economici”, a amintit deputatul.



