Deputat PAS: Rusia doreşte să obţină transnistrizarea Ucrainei

Deputatul Oazu Nantoi se arată sceptic în privinţa unui conflict militar în Europa. Potrivit lui, scopul Moscovei este de a obţine, prin creşterea tensiunii, cât mai multe concesii din partea SUA şi NATO.



„Vladimir Putin doreşte să atingă două scopuri majore. Primul este întoarcerea Ucrainei spre executarea acordului de la Minsk, ceea ce mai numim noi transnistrizarea Ucrainei şi ceea ce înseamnă că Ucraina trebuie să accepte să fie sub controlul geopolitic al Federaţiei Ruse. Al doilea scop este ameninţarea cu forţa şi astfel Putin a obţinut ceea ce a dorit, să iasă la dialog direct cu Statele Unite. Cum era pe timpul Tratatului de la Varşovia şi al Blocului Nord-Atlantic când aceste două comunităţi decideau soarta lumii. La ziua de azi riscul unei agresiuni militare este redus, atât timp cât Putin încă speră să obţină suportul SUA pentru a impune Ucraina să accepte acordul de la Minsk”, a spus deputatul PAS, Oazu Nantoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



De asemenea, potrivit comentatorilor politici, Vladimir Putin îşi doreşte revenirea la modalitatea de partajare a sferelor de influenţă între marile puteri ale lumii. Liderul de la Kremlin, speră să obţină confirmări oficiale că Ucraina se află sub control geopolitic rusesc şi că această ţară nu va adera la NATO, spun experţii.



„Comportamentul şi discursul public al lui Putin sunt tot mai mult comparate cu cele ale lui Hitler. Atunci Hitler acţiona din frustrare, exact aşa acţionează acum Putin. Hitler era frustrat de rezultatele primului război mondial, care erau considerate nedrepte pentru nemţi, exact acelaşi lucru îl vedem la Putin, care consideră că înfrângerea Uniunii Sovietice în Războiul Rece şi ceea ce a urmat după dezmembrarea Uniunii Sovietice sunt nedrepte faţă de ruşi”, a spus comentatorul politic Ion Tăbârţă.



„Tensionarea situaţiei în jurul Ucrainei este făcută sub forma unui bluf, pentru a atinge mai uşor, prin metode diplomatice, obiectivele propuse. Rusia vrea să reconfigureze lumea, ordinea mondială. În 1991 când a căzut Uniunea Sovietică, împreună cu Uniunea Sovietică a căzut şi sistemul bipolar al ordinii mondiale, când erau două superputeri care îşi adjudecau influenţa în diferite zone ale planetei. Ulterior, sistemul a devenit monopolar, când NATO şi SUA au dominat toată lumea şi acum Rusia vrea să remodeleze situaţia”, a spus comentatorul politic Anatol Ţăranu.



Ieri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a menţionat într-o conferinţă de presă că NATO îşi reafirmă disponibilitatea de a discuta cu Rusia modalităţi diplomatice de detensionare a crizei din estul Europei. De asemenea, oficialul NATO a cerut, repetat, retragerea trupelor ruseşti din Ucraina, Georgia şi Republica Moldova.