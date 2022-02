Deputat PAS: Cetăţenii au avut aşteptări mari, iar noi am alimentat aceste aşteptări

În acelaşi timp, liderul Partidului Schimbării, Ştefan Gligor, spune că dezamăgirea pe care o simt cetăţenii în raport cu actuala guvernare era previzibilă, în condiţiile în care puterea nu a demarat reforme temeinice, ci a încercat să conserve vechiul sistem preluat de la fostele guvernări.



Potrivit ultimului sondaj de opinie, publicat de compania IMAS, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare anticipate, tot 3 entităţi politice s-ar regăsi în viitorul Legislativ. Totuşi, potrivit studiului, raportul de forţe din Parlament ar fi altul. Sondajul arată că pentru Blocul PCRM-PSRM şi-ar da votul 27,7% din respondenţi, pentru PAS – 27,2% dintre respondenţi, iar Partidul politic Şor s-ar bucura de încrederea a puţin peste 12% dintre cetăţeni. Astfel, PAS pierde poziţia de lider în intenţiile de vot ale oamenilor, iar reprezentanţii formaţiunii spun că au anticipat acest lucru, în contextul crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova.



„Recunoaştem, ar fi ciudat, în aceste circumstanţe dificile, dacă scorul nostru ar creşte. Unicul lider regional al cărui raiting creşte este Vladimir Putin. Ceilalţi politicieni din Europa scad, în condiţiile în care ne aflăm, creşterea preţurilor este peste tot în Europa, criza gazelor este cam peste tot în Europa şi cam toate guvernările au de suferit. Este un lucru previzibil scăderea încrederii după alegeri, pentru că la alegeri am avut o mobilizare masivă a cetăţenilor şi această erodare e firească. Cetăţenii au avut mari aşteptări, aceste aşteptări au fost alimentate şi de noi, că lucrurile se vor întâmpla peste noapte, că procurorii, judecătorii vor deveni peste noapte mult mai integri. Iar acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte. Dar dacă ne-am ghida de sondaje şi am sta să numărăm fiecare procent, nu ne-am angaja în reforme complicate”, a spus vicepreşedintele PAS, Mihai Popşoi, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Pe de altă parte, Ştefan Gligor spune că scăderea abruptă în sondaje a partidului de guvernare este cauzată de aşteptările exagerate ale alegătorilor şi de incapacitatea guvernării de a se ridica la nivelul acestor aşteptări. Potrivit lui Gligor, guvernarea eşuează atât în gestionarea crizei pandemice, cât şi în privinţa reformării justiţiei.



„PAS a venit la guvernare într-un context complicat, e adevărat. A venit în perioadă pandemică, în perioada unei crize energetice care a agravat criza economică şi şi-au făcut misiunea şi mai dificilă prin multiplele promisiuni pe care le-au făcut cetăţenilor, legate de reforma justiţiei, în primul rând. În administrarea pandemiei nu s-a văzut nicio schimbare. Ceea ce am văzut este că nu s-a pus fundamentul unor reforme structurale, sistemice, mai ales în justiţie. Sistemul a fost conservat, au fost puşi oameni interimari, care doar încearcă să cârpească reputaţia tuturor instituţiilor din justiţie”, a spus liderul Partidului Schimbării, Ştefan Gligor.



Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 24 ianuarie-14 februarie, pe un eşantion de 1.123 de respondenţi. Interviurile au fost realizate faţă în faţă, în limbile română şi rusă. Marja de eroare este de +/-3%.