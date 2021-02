De ce dozele de vaccin promise de România nu au ajuns încă în R. Moldova. Explicaţia Maiei Sandu

Tot în contextul procesului de vaccinare, Maia Sandu a declarat că, în ianuarie curent, autorităţile au transmis către OMS demersurile necesare în care au anunţat că Republica Moldova doreşte inclusiv să achiziţioneze vaccinuri, la preţuri preferenţiale, nu doar să beneficieze de donaţii, deoarece donaţiile ar acoperi doar 20% din cantitatea necesară.





„Iniţial, Guvernul Chicu nu a indicat că vrea să cumpere vaccinuri la preţ preferenţial de la COVAX. A indicat că vrea doar să primească donaţii. Acum noi am corectat această solicitare. Pe lângă cele 20% care vin sub formă de donaţie de la COVAX, am indicat că ne dorim şi să procurăm (vaccin)”, a spus Maia Sandu.





Maia Sandu a precizat că Guvernul Chicu nu a prevăzut bani în buget pentru achiziţionarea vaccinurilor. În acest sens, preşedintele a menţionat că şi această problemă va trebui soluţionată.





Maia Sandu a anunţat că este dispusă să se vaccineze „doar ca dovadă pentru alţi cetăţeni care s-ar putea să fie îngrijoraţi despre acest vaccin”.









„În cazul vaccinului, trebuie să fie decizia UE şi trebuie să fie acordul între producător. Deci, nu poate România să doneze din vaccinul pe care îl are, fără acordul suplimentar al producătorului. Folosirea acestui vaccin pe teritoriul R. Moldova înseamnă un acord suplimentar cu producătorul”, a afirmat Maia Sandu.