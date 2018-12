Daniel Ioniţă: România susţine fără rezerve parcursul european al Moldovei

Multe dintre aceste valori şi principii trebuie respectate ca atare, ele nu sunt negociate şi nu sunt negociabile, ele trebuie efectiv respectate ca atare: statul de drept, democraţia, libertăţile fundamentale, respectul pentru drepturile omului, a declarat Daniel Ioniţă într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.

„Sunt valori în care cu toţii trebuie să credem în egală măsură, sunt valori asupra cărora nu putem niciodată să facem rabat. Asta pe de o parte, pe de altă parte, România a spus nu o dată, ci de nenumărate ori că, atâta timp cât Republica Moldova rămâne ancorată pe calea democraţiei şi atâta timp cât Republica Moldova va continua să-şi urmărească obiectivul către Uniunea Europeană, nu vedem niciun motiv pentru care relaţiile dintre România şi Republica Moldova să sufere modificări”, susţine ambasadorul.



Potrivit oficialului, Acordul de Liber Schimb, componenta de Liber Schimb a Acordului de Asociere are de asemenea o serie de obligaţii pe care Republica Moldova şi le-a asumat atunci când a dorit să aibă aceste excelente oportunităţi de a-şi spori afacerile cu vestul Europei. „Acestea sunt aspecte, repet, nenegociabile, sunt aspecte pe care România le susţine şi România de fiecare dată le încurajează, dar nu cred că este normal şi firesc ca, în special din partea României, să auziţi anumite poziţii care cu siguranţă vor fi interpretate şi vor fi jucate în scop politic”, opinează ambasadorul.



Daniel Ioniţă a menţionat că poziţiile exprimate de la nivelul UE reprezintă şi reflectă într-o mare măsură şi opiniile Bucureştiului. Potrivit diplomatului, România a acţionat şi acţionează solidar împreună cu aliaţii şi partenerii din Uniunea Europeană. „Să nu uităm că anul acesta, în luna februarie, au existat nişte concluzii comune adoptate de Consiliul Afaceri Externe, care reuneşte, să ştiţi, miniştrii de externe ai tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, care au avut concluziile respective între dânsele, o serie de – de ce nu? – critici la adresa anumitor performanţe sau contraperformanţe de la Chişinău, cum de altfel au semnalat şi anumite aspecte care vizează progresele înregistrate de Chişinău în anumite dosare importante”, a notat ambasadorul.



În altă ordine de idei, Daniel Ioniţă a menţionat că România îşi va asuma de la 1 ianuarie 2019 o înaltă responsabilitate, acea de preşedinţie în exerciţiu a Consiliului Uniunii Europene. Şi în acest sens există toate pregătirile făcute pentru această înaltă responsabilitate, sunt oamenii care deja au fost selectaţi şi sunt pregătiţi să facă tot ceea ce trebuie, au fost lansate toate procedurile logistice, există un program al acelei preşedinţii, care a fost asumat şi care a fost prezentat cu succes, aş spune, inclusiv Comisiei Europene, partenerilor din Uniunea Europeană.



„România va asigura preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar mottoul sub care se va desfăşura, se va derula această preşedinţie este: „Coeziunea, o valoare comună europeană”. Deci, ce puteţi înţelege? Puteţi înţelege exact ceea ce am spus eu acum: suntem efectiv pe deplin angajaţi în a contribui la sporirea coeziunii cu tot ce înseamnă această coeziune – coeziune economică, coeziune socială. Ne aşteptăm ca pe durata preşedinţiei române să se întâmple unele evoluţii extrem de interesante la nivel european. Deci, este o foarte mare şansă ca preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene să intre în istorie prin deciziile care vor fi luate pe durata ei”, a mai spus ambasadorul.