Cum văd lupta anticorupţie la Primărie Andrei Năstase şi Ion Ceban

Promisiunile celor doi au fost făcute la dezbaterea electorală, organizată de Pro TV Chişinău.



Andrei Năstase promite transparenţă totală în actul decizional şi o instituţie care funcţionează foarte bine în Europa – avertizorul de integritate. „Adică, un informator sub acoperire - o instituţie activă care a dat roade în mai multe ţări europene. Apoi, optimizarea structurii Primăriei, avem acum un haos de nedescris: avem 15 direcţii în subordinea primarului, 13 direcţii în subordinea Consiliului municipal Chişinău şi ele de multe ori îşi dublează activitatea, iar în acest haos se prinde peşte gras de către consilieri”, a declara candidatul blocului ACUM.



În plus, Năstase spune că echipa sa propune delegarea foarte clară şi nedublată a competenţelor, implementarea ghişeului unic pentru eliberarea autorizaţiilor, achiziţii publice transparente care trebuie să treacă cât mai rapid pe o e-platformă. Totodată, politicianul promite formarea unui consiliu al societăţii civile pe lângă primar care va avea o dimensiune foarte clară anticorupţie şi anti-risipă a banilor publici, linii telefonice fierbinţi la nivelul preturilor şi la nivelul Primăriei, aplicaţii de reclamare şi de denunţare a infracţiunilor şi ilegalităţilor, auditarea întregii activităţi a Primăriei, depolitizarea structurilor, eliminarea din Primărie a tuturor persoanelor care se fac vinovate de delapidarea bugetului local, reforma direcţiilor municipale, reevaluarea structurii de personal, auditarea tuturor licitaţiilor asupra cărora planează suspiciuni de ilegalitate, reevaluarea bugetară a întregului patrimoniu al Primăriei.



Ion Ceban susţine că unul dintre domenii unde se fură cel mai mult şi acest lucru este constatat şi de către Curtea de Conturi constituie domeniul relaţiilor funciare: pământurile plus arenda. „Aici trebuie să avem licitaţii cu strigare, licitaţii publice. În niciun caz înstrăinarea terenurilor nu trebuie să fie efectuată în CMC sau prin alte metode. Avem probleme la cheltuirea banului public pentru că acolo se fac unele licitaţii cu miş-maşuri. Noi am propus proiectul de licitaţii publice electronice şi a fost aprobat acum un an şi jumătate. Şi doar pentru că am avut o coaliţie situativă într-o parte l-am aprobat, în altă parte altă coaliţie situativă l-a anulat. Noi am demonstrat că putem economisi de la 30 la 60% pentru diferite procurări de produse şi servicii”, a declarat socialistul.



Şi candidatul PSRM pledează pentru implementarea ghişeului unic. „Asta înseamnă să nu permiţi funcţionarilor să aştepte să ia mită, iar la ghişeul unic automatizat, în baza unor criterii, documentele s-au depus, documentele s-au luat, fără ca mâna omului să se atingă de aceste lucruri. Următorul lucru ar fi documentul electronic. Eu îmi propun o Primărie tehnologizată şi digitalizată, eu vreau ca oamenii să facă click şi să vadă pe ce sunt cheltuiţi banii lor publici în fiecare minut”, a afirmat Ion Ceban.



Totodată, candidatul socialist pledează pentru contractele publice cu sarcini tehnice foarte clare. „Asta ar însemna că, de acum înainte, nu mai avem termeni de garanţie la reparaţia capitală a drumurilor, de exemplu, de doar un an de zile, aşa cum s-a întâmplat pe câteva bulevarde. Sunt bani foarte mari şi trebuie să-i cheltuim foarte eficient.



Duminică, 3 noiembrie, va avea loc al doilea tur al alegerilor locale în municipiul Chişinău, în care Ion Ceban şi Andrei Năstase sunt contracandidaţi.