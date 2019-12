Cum explică Igor Dodon de ce nu toţi jurnaliştii au fost invitaţi la întâlnirea informală de la Preşedinţie

Igor Dodon susţine că nu toţi jurnaliştii au avut acces la eveniment pentru că a fost o întrevedere neoficială, unde dânsul ar fi avut dreptul să selecteze pe cine să invite şi pe cine nu.





„A fost o discuţie neformală, neoficială. Noi am invitat 55 sau 60 de redactori-şefi, unde am avut o discuţie de o oră şi jumătate. Dacă nu le permiteam la o întrevedere oficială, conferinţă de presă etc, lucru acesta ar fi fost urât. Nu am invitat toate ziarele, ele sunt sute, am invitat pe cele mai importante. Am invitat toate televiziunile şi cred că a fost o discuţie bună”, a declarat Igor Dodon la emisiunea „Puterea a patra” de la N4.