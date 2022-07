Într-o intervenţie pe CNN, astfel a sunat declaraţia care constituie un real semnal de alarmă: „Desigur că suntem îngrijoraţi. Este un risc, deocamdată un scenariu ipotetic. Dar acţiunea militară a ruşilor se deplasează înspre sud-vestul Ucrainei şi către Odesa şi, în acest caz, firesc, suntem îngrijoraţi...Este o situaţie dificilă nu numai pentru Moldova, ci şi pentru oricare altă ţară mică, pentru oricare ţară care se bazează pe legislaţia internaţională... Dacă o ţară poate începe un război pentru anexare de teritorii fără niciun fel de consideraţie faţă de ceea ce înseamnă legislaţia internaţională, atunci, în această situaţie, nimeni nu se poate simţi în siguranţă şi cred că foarte multe ţări sunt îngrijorate”.

Teoretic, fireşte că există toate motivele de îngrijorare, în ciuda asigurărilor repetate date de ministrul român al apărării, dl. Dîncu, care tot ne-a asigurat că acolo, în R.Moldova, totul este numai linişte şi fără perspective conflictuale. Numai că nimeni n-a catadicsit vreodată să-i ofere informaţiile reale care, de altfel, în anumite medii, deveniseră oarecum publice: mă refer la fotografia - de acum foarte intens studiată de analiştii serviciilor militare de informaţii - cu Lukaşenko în timpul unui briefing strategic pe 1 martie la care a participat Putin şi în care, fără putinţă de îndoială, îi arată ceva legat de teritoriul R.Moldovei, situat după unii pe linia unei acţiuni dintre este, cu trupe venind din direcţia Odesa şi din nord, cu o coloană cu militari din Belarus sau cu o unitate aeropurtată de trupe speciale care să întărească elementele armatei ruseşti aflate în Transnistria. Informaţia iniţială, cum vedeţi, a fost postată de jurnalistul Tadeusz Giczan din Belarus care adaugă informaţia esenţială că, pe harta respectivă , încă de pe 1 mai, teritoriul Ucrainei fusese deja împărţit în patru zone, partaj invocat de mai multe ori ca soluţie pentru încheierea conflictului...

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM