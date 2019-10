Cine este Victor Chironda, candidat la funcţia de primar de Chişinău

Candidatul are 30 de ani şi este născut în Chişinău. Primii ani de viaţă îi petrece în capitală, după care familia sa a trecut cu traiul în raionul Ştefan Vodă. A revenit capitală în anul 2008, la studii. A făcut istorie la Universitatea de Stat şi administrare publică la Academia de Administrare Publică. Ulterior, între 2016-2018 a învăţat urbanism şi dezvoltare urbană modernă în Bruxelles, Copenhaga, Viena şi Madrid în cadrul 4CITIES Euromaster în Studii Urbane.



Acum cinci ani, a mobilizat locuitorii capitalei pentru salvarea scuarului din faţa teatrului A.P. Cehov. A creat conceptul modernizării teritoriului şi a iniţiat colectarea de fonduri. Pe lângă acest scuar, a iniţiat şi s-a implicat în amenajarea scuarului Onisifor Ghibu din strada Puşkin, unde urma să fie construit un depozit.



În cadrul proiectului „Oraşe verzi pentru Moldova”, Victor Chironda a coordonat elaborarea unui Ghid de Design al Străzilor din Chişinău şi a iniţiat elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Chişinău. Candidatul este co-fondator al Reţelei Civice Urbane, organizaţie umbrelă a activiştilor civici din Chişinău.



În declaraţia de avere şi interese depusă la Comisia Electorală Centrală, candidatul a menţionat că a obţinut, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, venituri în sumă de peste 63 de mii de lei din activitatea de expert. De asemenea, a menţionat că a avut o bursă de studii de 19 mii de euro. Candidatul are în proprietate un automobil.



Victor Chironda va fi cu numărul şase în buletinul de vot. Echipa sa pentru Consiliul municipal Chişinău are 34 de persoane. Victor Chironda spune că vrea să scoată capitala din mâinile politicului şi să o transforme într-o urbe a oamenilor. Candidatul şi-a propus să facă din Chişinău un oraş unde confortul, oportunităţile şi siguranţa să fie la îndemâna fiecăruia. Victor Chironda îşi propune să dezvolte o reţea de transport public calitativ, eficient şi să amenajeze parcări pe străzi şi lângă blocuri.





Candidatul pledează pentru reparaţia blocurilor de locui învechite, vrea să dezvolte un sistem educaţional pentru fiecare şi unul destinat curăţeniei şi salubrizării. Un alt punct al programului electoral este securitatea pietonilor, fluidizarea traficului rutier, dar şi valorificarea râului Bâc, principala sursă de apă din oraş.





Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia capitalei.