Cine este Valeriu Munteanu, candidat la funcţia de primar de Chişinău

Valeriu Munteanu are 38 de ani şi este născut în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Este absolventul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, România, Facultatea Ştiinţe Juridice, unde a obţinut licenţa în drept în 2003. Ulterior a urmat cursuri de masterat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea „Sociologie şi Asistenţă socială”.



În cadrul alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, a fost ales primar în satul Floreni din raionul Anenii Noi. La 7 februarie 2008 devine membru al Partidului Liberal. La Congresul al III-lea al PL din 26 septembrie 2010 este ales în calitate de vicepreşedinte al partidului, funcţie pe care o deţine până în 2018.



După alegerile parlamentare anticipate din iulie 2009, Valeriu Munteanu devine deputat, mandat pe care îl deţine până în 2015. La 30 iulie 2015 este numit ministru al mediului, iar la 29 mai 2017 depune cerere de demisie din această funcţie.



Valeriu Munteanu a candidat în 2018 la alegerile locale noi în Chişinău din partea Partidului Liberal. În urma procesării a 100% din voturi, formaţiunea a acumulat 3,61%. Peste jumătate de an, Munteanu părăseşte Partidul Liberal pe motiv că formaţiunea nu s-a alăturat PAS şi PPDA în vederea participării la alegerile parlamentare din 24 februarie 2018.



După părăsirea PL, Munteanu devine candidatul Blocului ACUM DA PAS la alegerile parlamentare din 24 februarie, în circumscripţia nr. 18 Orhei-Călăraşi. În respectiva circumscripţie, Valeriu Munteanu a fost întrecut de candidatul Partidului Politic Şor, Ilan Şor, care acumulase circa 60% din voturi. Valeriu Munteanu s-a clasat pe locul doi, cu puţin peste 20% din voturi.



În luna iulie a anului curent, fostul vicepreşedinte al Partidului Liberal relansează Partidul „Mişcarea Acţiunea Europeană” cu un nume nou – Partidul „Uniunea Salvaţi Basarabia” (USB), preşedinte al căruia este ales.



Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, candidatul declară venituri de 190 de mii de lei venituri salariale şi peste 45 de mii de lei bani obţinuţi de către candidat şi soţia sa din îndemnizaţii. Valeriu Munteanu are în proprietate un teren intravilan, o casă de locuit, două bunuri imobile şi două automobile. Familia mai declară o cotă de participare de 100% în cadrul a două SRL-uri.



Dacă va deveni primar, Valeriu Munteanu promite să aducă în proprietatea Primăriei Aeroportul Internaţional Chişinău. De asemenea, el spune că va încerca să obţină prin referendum ca banii încasaţi de FISC din Chişinău să fie investiţi în Chişinău şi să nu fie la dispoziţia Guvernului. Împreună cu echipa sa spune că va lansa un program de dezvoltare integrată a oraşului, cu investiţii publice de două miliarde de euro în infrastructură modernă, şi va aduce investiţii străine de minimum un miliard de euro în următorii cinci ani. De asemenea, el promite construcţia unei noi centrale electrice pe gaze, în cogenerare, amenajarea a peste 250 de mii de locuri de parcare, mai multe spaţii verzi, dar şi drumuri noi construite.



Valeriu Munteanu este un promotor al unui mod sportiv şi sănătos de viaţă. Este căsătorit şi are patru copii.





Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia Capitalei.