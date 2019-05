Chirtoacă: Suntem solidari cu Iurie Chirinciuc. Este o condamnare politică

În opinia liberalului, actualul regim caută prin orice metode să se menţină la putere şi pentru că nu este în stare să câştige o competiţie în mod democratic recurge la metode dictatoriale. Potrivit lui, la acea şedinţă de la Curtea de Apel Chişinău la care a fost condamnat fostul ministru, procurorul a cerut trei ani şi jumătate cu suspendare, nu cu executare. Evident, avocaţii au cerut achitarea lui Iurie Chirinciuc. „Ce-a făcut instanţa? Instanţa s-a pronunţat pe cu totul altceva decât a cerut procuratura şi a spus trei ani şi jumătate cu executare. Or, la fel s-a întâmplat, dacă ne amintim bine, la alegerile locale din anul trecut, când ambele părţi au cerut validarea alegerilor, iar instanţa de la sine, din pod, fără competenţe în acest sens, a emis hotărâre prin care a invalidat scrutinul. Exact aşa şi aici. Instanţa nu are dreptul să se pronunţe decât asupra acelor lucruri pe care le cer părţile”, a menţionat liderul PL.

Cu privire la informaţiile apărute în presă, precum că Iurie Chirinciuc ar fi fugit peste hotare, Dorin Chirtoacă a spus că fostul ministru are la Iaşi afaceri şi apartament încă din anii 1990. „Dumnealui are apartament la Iaşi din 1994. El locuieşte acolo şi a locuit toţi anii aceştia – ultimii vreo 20 de ani. Are locuinţă şi aici, uneori se găsea şi la Chişinău, dar cel mai mult s-a găsit la Iaşi, acolo fiindu-i familia, copiii, grădiniţa, şcoala şi aşa mai departe”, a declarat Dorin Chirtoacă.

Dorin Chirtoacă a mai spus că, atunci când Iurie Chirinciuc a fost arestat, în 2017, au fost prezentate imagini trucate, cum că i s-ar fi transmis un pachet cu bani în condiţiile unor pregătiri de lucrări pentru drumuri. Ca până la urmă să se demonstreze că acele imagini nu aveau legătură unele cu altele şi nici nu au figurat la dosar. Potrivit liberalului, în 2017 a avut loc un atac asupra Partidului Liberal, iniţial prin arestarea lui Iurie Chirinciuc, apoi prin arestarea sa în calitate de primar al capitalei, iar apoi prin cele care au mai urmat. „Evident că ceea ce i s-a întâmplat domnului Chirinciuc, mâine sau poimâine trebuie să mi se întâmple mie că doar scopul regimului, până la urmă, ăsta a fost”, a mai spus liberalul.

Fostul ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, a fost condamnat, de către Curtea de Apel Chişinău, la trei ani şi şase luni de închisoare, cu executare. Potrivit Procuraturii Generale, fostul ministru a fost condamnat pentru trafic de influenţă şi abuz de serviciu, iar pe lângă privaţiunea de libertate, a fost privat de dreptul de a exercita funcţii publice timp de cinci ani.

