Chirtoacă: Rusia l-a trimis pe Renato Usatîi la Chişinău să consolideze stânga prorusă. E cinic că a intrat în ţară prin România

„Plahotniuc mi-a fabricat şi mie dosare penale, dar nu am fugit, nu m-am ascuns ca Usatîi, pentru că nu am avut şi nu am nimic de ascuns şi nici la zile de naştere, Plahotniuc nu m-a frecventat, la Usatîi, în schimb, a fost”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.

În opinia ex-primarului, „Rusia vrea să profite de pe urma acţiunii întreprinse de noi toţi şi susţinută de UE şi SUA, privind debarcarea regimului Plahotniuc, şi treptat, să ne aducă sub regimul Putin”. Chirtoacă afirmă că Guvernul Sandu trebuie să prezinte toată informaţia care ţine de acuzaţiile aduse lui Usatîi. „Arătaţi societăţii cu adevărat cum stau lucrurile cu acest personaj: de la vagoanele luate de la CFM şi date în chirie prin Rusia, până la Gorbunţov etc”, a declarat liberalul. El a mai adăugat că „este imperios necesar ca dreapta proeuropeană şi unionistă să se consolideze pentru a avea mai mult de 50%, la orice fel de alegeri: locale, parlamentare etc”. Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a revenit duminică, 16 iunie, în Moldova, după ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat în urmărire naţională în cadrul unui dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontieră, la punctul vamal Sculeni, unde a fost întâmpinat de sute de simpatizanţi, politicianul a fost reţinut şi escortat la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PPCOCS).

