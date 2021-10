Chirtoacă: PAS mi-a propus să nu contest numirea lui Dumitru Robu în funcţia de procuror general interimar, în schimbul soluţionării dosarelor mele

„Pe 6 octombrie 2021, am primit, prin intermediari, si din partea noii guvernări, o oferta de a rezolva în mod amiabil dosarele, numai să nu contest numirea in funcţie a noului procuror general interimar, Dumitru Robu. Am respins-o si am contestat candidaturile lui D. Robu şi V. Furtună, propuse, iar în sedinţa CSP mi-am expus poziţia cu privire la situaţia ruşinoasă în care a fost pusă Procuratura şi Justitia. În loc să aibă loc reabilitarea celor care au suferit de pe urmă regimului mafiot, iar călăii, să fie traşi la răspundere pentru abuzurile comise, ei sunt ridicaţi la cel mai înalt nivel, fiindu-le spălată imaginea şi oferită puterea asupra justiţiei”, a declarat Dorin Chirtoacă într-o postare pe Facebook, citat de Sinteza