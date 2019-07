Chirtoacă a făcut lista posturilor TV care „au ajuns pe mâinele politicienilor”: Au devenit instrument de propagandă

Liberalul a oferit şi o listă cu televiziunile care ar aparţine politicienilor.





„Iată Dodon cu holdingul lui - Accent şi NTV, care acum preia şi Canalul 1 din Rusia, ceea ce este un atac la securitatea Republicii Moldova. Şor cu TV Centru şi Orhei TV sau ce mai are acolo. Blocul ACUM cu Jurnal TV şi TV8. Partidul Democrat cu GMG are vreo patru-cinci canale, Publika, Prime, Canal 2,3 etc. Ce fel de democraţie şi libertate a presei?”, a mai spus Chirtoacă.

„Acesta este un fenomen periculos când mass-media ajunge pe mâinele politicienilor, de la un clan sau altul. Fiind împărţită în felul acesta, devine instrument de propagandă a respectivilor politicieni”, a declarat Dorin Chirtoacă într-o conferinţă de presă.

