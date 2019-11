Chiril Moţpan: Persoanele care au fost interceptate trebuie să depună plângere la Procuratură

Chiril Moţpan spune că, în conformitate cu legislaţia, persoanele interceptate trebuiau să fie înştiinţate despre faptul urmăririi.



Potrivit lui, Procuratura trebuie să dea răspunsuri în ceea ce priveşte interceptările activiştilor civici, politicienilor de opoziţiei şi jurnaliştilor. „Procuratura trebuie să dea nişte răspunsuri, nu Comisia pe care o reprezint. Eu doar am identificat nişte încălcări grave”, spune Chiril Moţpan.



Deputatul spune că Codul de urmărire penală prevede că „organul de urmărire penală este obligat să înmâneze bănuitului, învinuitului, părţii vătămate, victimei, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor legali în scris, contra semnătură, informaţia despre drepturile de care dispun şi obligaţiile pe care le au în conformitate cu prevederile Codului şi să dea explicaţii asupra tuturor acestor drepturi şi obligaţii”.



De asemenea, parlamentarul spune că, potrivit unor informaţii, o companie privată de detectivi ar deţine echipament special de interceptare a telefoanelor mobile. „Eu ştiu că, conform legii, doar instituţia statului, Serviciul de Informaţii şi Securitate, poate să deţină asemenea aparataj. Am depus un demers la SIS ca să verifice, dacă există alte instituţii care deţin asemenea aparataj. Mă refeream la aceste companii de detectivi. Am primit un răspuns negativ”, a declarat Chiril Moţpan.



Preşedintele Comisiei securitate spune că pentru interceptarea şi filarea acestor persoane instituţiile statului au cheltuit foarte mari resurse financiare şi umane. „În acţiunile de filare sunt implicaţi foarte mulţi oameni. Sunt direcţii speciale pentru aceasta. Pentru o persoană filată este nevoie de 5-10 oameni ca să obţii informaţiile de care ai nevoie. Deci, ai nevoie de zeci, sute de oameni din cadrul instituţiilor de drept care să fie implicaţi în aceste acţiuni, care de fapt sunt ilegale”, a notat Chiril Moţpan.



Anterior, preşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Chiril Moţpan, a prezentat o listă de persoane care ar fi fost interceptate. În lista respectivă se regăsesc cadre didactice care au susţinut Platforma DA, dar şi experţi, jurnalişti şi activişti, printre care şi Petru Macovei, Arcadie Barbăroşie, Lilia Carasciuc, Ştefan Gligor, Dumitru Alaiba, Sergiu Tofilat, Vladislav Gribincea, precum şi Natalia Morari, Angela Gonţa, Mariana Raţă, Ion Terguţă, Valentina Ursu etc.