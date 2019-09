Chiril Moţpan, despre expulzarea din Moldova a profesorilor turci care lucrau la Liceul Orizont: „O ordinară răpire de persoane”

Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă, unde deputatul a prezentat informaţiile pe care le-a acumulat despre procesul de expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova, acum un an, a celor şapte cetăţeni turci.



Potrivit lui Chiril Moţpan, la audierile desfăşurate recent de către comisia pe care o conduce, Alexandru Baltaga, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate, a spus că decizia de expulzare a fost luată la indicaţia directă a lui Vasile Botnari, director SIS la acea vreme. La rândul său, Vasile Botnari a declarat, în cadrul aceloraşi audieri, că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru acţiunile întreprinse. Chiril Moţpan se întreabă dacă „oare nu a ştiut Vasile Botnari despre faptul că ignorarea prevederilor legale este pasibilă de răspundere penală”. „Oare a fost atât de iresponsabil încât nu a putut aprecia consecinţele unei asemenea decizii? Sau totuşi a fost impus de anumiţi factori decizionali?”.



Chiril Moţpan a mai declarat că legislaţia privind combaterea terorismului, adoptată acum doi ani, prevede că „întreaga activitate de prevenire şi combatere a terorismului este coordonată de către preşedintele Parlamentului”, iar atunci în această funcţie era democratul Andrian Candu. Deputatul crede că ultimul, în calitatea sa de preşedinte al Parlamentului, nu putea să nu cunoască despre ceea ce se întâmplă. „Operaţiunea de expulzare a unor presupuşi terorişti nu putea să se desfăşoare fără supervizarea preşedintelui Parlamentului, direct responsabil de activitatea de prevenire şi combaterea a terorismului”, a accentuat Chiril Moţpan.



Prezentând filmul evenimentelor de acum un an, Chiril Mopţan a spus că până la acest moment a stabilit că Vasile Botnari, ex-director SIS, şi Alexandru Balan, ex-director adjunct SIS, au aprobat, în lipsa unui acord dintre SIS şi Biroul Migraţie şi Azil, actele ce vizau procedura de îndepărtare sub escortă a şapte cetăţeni străini, dar şi alte acte adiacente. Cetăţenii străini au fost însoţiţi la bordul aeronavei de către ofiţerii SIS în lipsa unui ordin de deplasare peste hotare. Chiril Moţpan mai spune că operaţiunea de extrădare a fost realizată cu un şir de încălcări, a fost ignorată procedura de înştiinţare a cetăţenilor turci privind îndepărtarea lor din Moldova, le-a fost îngrădit dreptul la apărare şi contestare în judecată a deciziei şi nu li s-a permis să-şi ia actele de identitate.



Potrivit lui Chiril Moţpan, datele acumulate în privinţa cetăţenilor turci relevau o probabilitate redusă de implicare a acestora în acţiuni cu impact asupra securităţii naţionale. Circumstanţele apărute au generat acţiuni pripite, iar deciziile adoptate în acest sens au fost proiectate şi implementate în termene restrânse, fapt ce a limitat posibile contra acţiuni din partea cetăţenilor turci, dar şi conştientizarea insuficientă de către angajaţii SIS, MAI, a impactului real.



Comisia nu dispune de informaţii privind eventuala implicare în acest caz a preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Dacă va obţine astfel de informaţii, Chiril Moţpan dă asigurări că va fi primul care va vorbi despre aceasta şi îi va cere să-şi depună mandatul.



Chiril Moţpan precizează că informaţiile prezentate în conferinţă sunt propriile investigaţii, care vor fi supuse dezbaterilor în cadrul comisiei. Ulterior, va fi întocmit un raport, care va fi transmis organelor de drept.

