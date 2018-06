CEC a declarat nule alegerile locale noi din Chişinău

Preşedintele CEC, Alina Russu, a declarat că prin declararea alegerilor locale noi nule, CEC a executat deciziile instanţelor de judecată, care sunt irevocabile. Votarea repetată poate fi aplicată în cazul repetării unui tur de scrutin. În cazul dat, instanţa de judecată a invalidat rezultatele atât ale primului tur, cât şi ale turului doi. „Astfel, noi, ca autoritate electorală, am fost puşi în poziţia zero de organizare a scrutinului per ansamblu, a alegerilor. Deoarece vorbim deja de un exerciţiu nou, care se numeşte alegeri locale noi, unde se aplică alte prevederi din Codul Electoral, cu lansarea tuturor procedurilor electorale care caracterizează un scrutin obişnuit, cu identificarea funcţionarilor electorali, cu aprobarea programului calendaristic, cu înregistrarea concurenţilor locali”, a spus Alina Russu.

Preşedintele CEC a explicat totodată că nu mai pot fi organizate alegeri locale noi pentru că suntem deja în ultimului an de mandat ordinar al primarilor, când nu pot fi anunţate alegeri. Alegeri noi nu pot fi organizate acum şi pentru că, potrivit Codului Electoral, în cazul vacanţei funcţiei, alegerile noi se organizează doar de două ori pe an – primăvara şi toamna.

După lungi dezbateri, decizia de a declara alegerile nule a fost adoptată cu votul a patru membri: Alina Russu, Rodica Ciubotaru, Veaceslav Agrigoroae, Iurie Ciocan şi Andrei Volentir. Împotrivă au votat doi membri: Vladimir Şarban şi Sergiu Gurduza, care au cerut amânarea examinării acestei chestiuni şi solicitarea unei explicaţii de la instanţă cu privire la modul în care urmează să fie pusă în aplicare hotărârea judecătorească. De la şedinţa au lipsit doi membri – Vasile Gafton şi Vadim Filipov.

După şedinţa CEC, liderul Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, mandatul căruia de primar nu a fost validat, a declarat că CEC este o „instituţie controlată politic şi mafiotic, este una şantajabilă prin intermediul marii majorităţi a membrilor ei pentru trecutul fiecăruia dintre”. „Noi vom protesta în continuare pentru validarea mandatului. Vom cere în continuare anularea votului mixt. Vom cere în continuare demisia judecătorilor de la prima instanţă, de la a doua instanţă, de la Curtea Supremă de Justiţie şi anchetarea lor penală pentru crime grave împotriva poporului Republicii Moldova”, a spus liderul PPPDA.

Lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a menţionat că ar fi fost firesc ca CEC să ia o decizie de amânare a deciziei sale, în condiţiile în care şi unii membri CEC au avut mai multe neclarităţi legate de deciziile pe care trebuie să le pună în aplicare. Decizia luată astăzi de către cei cinci membri ai Comisiei este o decizie politică impusă de regimul dictatorial. Maia Sandu a mai spus că aceasta este încă o „dovadă că toate instituţiile statului fac jocul unui personaj odios”.

Maia Sandu şi Andrei Năstase au îndemnat oamenii să iasă la protest duminică, 1 iulie, pentru a cere validarea mandatului de primar.