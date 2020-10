Ce spune Vadim Pistrinciuc despre fiecare candidat la funcţia de preşedinte

Declaraţiile au fost făcute de Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Politici şi Iniţiative Strategice, la dezbaterile publice: „Mizele alegerilor prezidenţiale în viziunea clasei politice şi a societăţii”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, captează cele mai multe simpatii, spune Vadim Pistrinciuc. Anume ea a demonstrat, chiar dacă nu are suficiente posibilităţi, că şi în Moldova lucrurile se pot schimba. În turul doi al alegerilor prezidenţiale, Maia Sandu se va bucura şi de votul susţinătorilor altor partide, indiferent de care va fi chemarea partidelor respective.



Renato Usatîi, candidatul Partidului Nostru, este un „experimentator cu limbajul şi vocabularul politic”. El încearcă să utilizeze exerciţii de expunere politică care nu sunt caracteristice niciunui alt politician şi asta oferă o anumită legătură cu anumite categorii de populaţie. Vadim Pistrinciuc crede că Renato Usatîi va avea un scor destul de mare comparativ cu alte partide de dreapta.



Despre candidatul Platformei DA, Andrei Năstase, Vadim Pistrinciuc crede că va avea un scor important, dar nu unul care să-i permite să apeleze la susţinerea celor de pe dreapta în turul doi. Candidatul foloseşte foarte bine retorica conservatoare, însă ceea ce îi lipseşte spaţiului politic ca să-l propulseze pe candidat mai tare, este agenda axată pe un singur om. Este un partid care s-a născut din revoluţie, din mişcări stradale şi în opinia lui Vadim Pistrinciuc, problema partidului a fost că nu a reuşit suficient de repede să se reinventeze după dispariţia lui Vladimir Plahotniuc din publică.



Candidatul Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, merge pe ideea examinării foarte atente a funcţiei de preşedinte din punct de vedere al atribuţiilor. „Oamenii din aceste alegeri aşteaptă leadership”, a adăugat Vadim Pistrinciuc.



Potrivit lui, candidaţii unionişti au un „bazin foarte larg de alegători”, dar nu se bucură de susţinerea nici măcar a jumătate din acesta. Problema unioniştilor, crede Vadim Pistrinciuc, este că ei folosesc aceleaşi metode an de an, care nu întotdeauna dau efect, şi au probleme de organizare.



Directorul Institutului pentru Politici şi Iniţiative Strategice, spune că, indiferent cine va fi preşedinte, acea persoană se va vedea obligat să lupte „cu status quo-ul care fură banul public şi nu permite ca ţara să fie administrată într-un mod eficient”. Oricine va fi preşedinte, va trebui să se confrunte „cu un perete mare în UE”, reprezentanţii căruia vor întreba, dacă Moldova e capabilă de a impune măcar nişte standarde minime de impunitate, justiţie sau administrare publică, a spus el.



