Ce spune Ruslan Codreanu despre rezultatele primarului de Chişinău la jumătatea mandatului

Or, potrivit lui, Ion Ceban, în campania electorală, a promis foarte multe lucruri. Doi ani deja s-au scurs şi, pentru că edilul nu a ieşit la raport şi nu a dat curs invitaţiei la o dezbatere publică la subiect, Codreanu a decis să vină cu propriul raport, elaborat în baza promisiunilor făcute de actualul primar. „Cu siguranţă se văd la suprafaţă lucrurile, floricelele şi covoraşele, dar eu, cel puţin, aş fi vrut să văd unde sunt cele peste şase miliarde de lei din bugetul municipiului şi pe ce s-au cheltuit aceşti bani”, afirmă liderul Partidului Puterea Oamenilor.



Într-o conferinţă de presă la IPN, Ruslan Codreanu a declarat că, la fel ca toţi chişinăuienii, s-a aşteptat că Ion Ceban va veni cu un raport de activitate după doi ani de la învestire. „Dar nu a fost să fie, pentru că dânsul consideră că lucrurile în Chişinău se văd şi aşa şi nu a considerat de bunăvoinţă să iasă în faţa chişinăuienilor care l-au votat să prezinte realizările sale şi pe ce cheltuie banii noştri, banii publici ai municipiului Chişinău.

Liderul formaţiunii a menţionat că în campania electorală din 2019, precum şi pe parcurs, au fost făcute multe promisiuni, printre care şi elaborarea planului de mobilitate urbană, harta investiţională, conceptul de reabilitare a zonei istorice a oraşului, registrul electronic al spaţiilor verzi, sistemul de tichetare electronică – lucruri care, spune fostul primar interimar, aşa şi nu au fost realizate. „S-a promis, timp de doi ani, că planul urbanistic general al municipiului Chişinău va fi făcut gratuit de către o companie din Rusia şi, în 2021, să anunţi licitaţie de 15 milioane de lei ca să faci planul urbanistic general nu este măcar o ipocrizie, este minciună pe seama noastră şi a banilor noştri a chişinăuienilor”, declară Ruslan Codreanu.



Întrucât Ion Ceban a vorbit despre digitalizare, Codreanu se întreabă câte procese au fost digitalizate în ultimii doi ani în Primărie şi câte servicii au fost oferite chişinăuienilor? „Vă spun eu – niciunul. În plină pandemie, când oamenii au stat închişi în casă, dar aveau nevoie de servicii, ei trebuiau oricum să meargă fizic la Primărie. Niciun serviciu nu a fost digitalizat, deşi s-a promis”, afirmă liderul Partidului Puterea Oamenilor. Acesta spune că primarul capitalei nu a făcut nimic pentru a dezvolta economic municipiul, care trebuie să fie un exemplu.



Ruslan Codreanu, care a exercitat funcţia de primar interimar al capitalei, afirmă că astăzi Primăria are datorii faţă de întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, faţă de „Termoelectrica”. „În 2019 am venit cu un proiect de decizie la CMC, prin care ÎMGFL-urile, Spaţiile Verzi, întreprinderile de gospodărie comunală trebuiau să fie comasate într-o singură întreprindere. Astfel, să fie eficienţă, transparenţă, administrarea banilor să fie calitativă şi să nu fie şefuleţ, peste şefuleţ. Repet, Primăria nu a venit cu un exemplu de curăţare, de administrare, cu o viziune foarte clară cum ne vom dezvolta şi unde mergem. Doar acţiuni haotice de vopsire a copăceilor şi de sădire a florilor, pentru că aşa e mai uşor”, a declarat Ruslan Codreanu.



Potrivit lui, municipiul Chişinău nu este despre politică, despre populism, ci despre problemele oamenilor. Ruslan Codreanu l-a îndemnat pe primarul Ion Ceban ca în cei doi ani rămaşi în acest mandat să muncească şi să pună bazele dezvoltării capitalei Republicii Moldova pentru următorii 20 de ani – o capitală cu aer curat, oameni sănătoşi, fără trafic infernal etc.