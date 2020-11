Ce spune Maia Sandu despre mobilizarea diasporei şi problemele care trebuie rezolvate pentru turul II

„Chiar este uimitor acest efort pe care-l fac unii, sacrificiul pe care-l fac. Aceasta demonstrează dragostea lor faţă de ţară, aceasta este dragoste adevărată. Aceasta este grija lor faţă de cei dragi care au rămas acasă şi visul lor pentru ca în Republica Moldova lucrurile să se schimbe spre bine. Noi tare sperăm că cel puţin unii dintre ei să poată să revină acasă”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Referitor la soluţionarea impedimentelor cu care s-a confruntat diaspora în turul I al alegerilor, Maia Sandu afirmă că a purtat o discuţie cu cei care au participat la procesul de vot din afara ţării. În acelaşi timp, a adresat o solicitare către CEC prin care a cerut remedierea unor probleme.



„Am analizat împreună cu ei, cu reprezentanţi din diasporă, care au fost cele mai mari probleme. Au fost secţii de vot în care lucrurile s-au întâmplat bine şi au fost secţii de vot în care lucrurile nu s-au întâmplat bine. Am formulat o scrisoare către Comisia Electorală Centrală în care cerem mai multe lucruri. Cerem, în primul rând, să fie majorat numărul funcţionarilor în aceste secţii de vot aşa încât să nu existe cozi atât de mari şi oamenii să nu stea la cozi multe ore. Am solicitat să fie mai multe calculatoare, pentru că înţeleg că şi asta a fost o problemă. Am luat toate problemele tehnice şi le-am formulat”, a precizat preşedinta PAS.



Maia Sandu a menţionat că va merge astăzi la sediul CEC pentru a discuta despre lucrurile care pot fi corectate. „Trebuie neapărat corectate pentru că sunt cetăţenii Republicii Moldova, pentru că fac un efort extraordinar ca să meargă să-şi exercite votul, iar autorităţile Republicii Moldova trebuie să facă tot ce le stă în putere aşa încât să îmbunătăţească condiţiile de vot”, a adăugat Maia Sandu.



Duminică, 1 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a anunţat despre aglomeraţii la secţiile de votare organizate în mai multe ţări.



Pentru alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie, au fost constituite 2 143 de secţii de votare. Dintre acestea, 139 de secţii de votare au fost constituite pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării.