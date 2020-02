Ce spune Alexandru Slusari despre propunerea lui Igor Dodon ca terenurile de lângă Arena Chişinău să fie vândute

„Cică cea mai bună soluţie ar fi vânzarea celor 59 de hectare de pământ aferent Arenei şi acoperirea datoriei din banii încasaţi. Omit de data asta discutarea chestiunii cum şi cui urmează să fie vândute aceste terenuri, sustrase din circuitul agricol al comunei Stăuceni, locuitorii căreia în cadrul reformei agrare nu au beneficiat de pământul agricol al fostelor gospodării colective”, menţionează Alexandru Slusari într-o postare pe Facebook.



Deputatul a publicat parţial un răspuns semnat de fostul ministru al educaţiei, culturii şi cercetării, Monica Babuc, în care se menţionează că, în corespundere cu condiţiile contractului de parteneriat public-privat, aprobat prin hotărârea Guvernului din 24 august 2018, la data de 12 noiembrie 2018, între SRL „Arena Naţională” şi SRL „SAM Investment Company” a fost încheiat contractul de ipotecă asupra terenurilor cu suprafaţa totală de 96,2 ha.



„Nu am citit contractul de ipotecă, la care se face referinţă, dar bănuiesc că de scos teren de sub grevare până la achitarea întregii datorii este posibil doar, poate, sub garanţia personală a lui Erdogan. Nu ştiu dacă au mai rămas în Moldova profesori turci, pe care Dodon îi poate răpi şi expulza în schimbul acestei tranzacţii”, mai spune Alexandru Slusari.



Preşedintele Igor Dodon declara anterior că lucrările de construcţie a „Arenei Chişinău” au costat aproximativ 40 de milioane de euro. Zece milioane au fost alocate din buget, iar restul banilor au fost luaţi cu împrumut. „Acest credit îl putem întoarce din contul vânzării terenurilor care se află acolo, investitorilor. Şi banii aceştia să-i plătim, ca să nu plătim din bugetul de stat”, a spus şefului statului, precizând că din suprafaţa de circa 60 ha, Arena ocupă numai 10 ha, restul sunt libere.