Ce pensie şi ce venituri are Vladimir Voronin

„Eu primesc 80 sau 75% din salariul actualului preşedinte. Eu primesc 16 mii de lei pensie. Alte acţiune în bănci nu am, depozite nu am. Alte chestii nu am categoric”, a declarat Vladimir Voronin în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chişinău.



Referitor la cheltuielile pe care le înregistrează fostul şef al statului şi preşedinte al PCRM, acesta face trimitere doar la cheltuielile partidului. „Avem alte multe alte cheltuieli cu partidul. Nu finanţez formaţiunea, toţi plătim cotizaţia de membru. La o nevoie, punem mai mult decât cotizaţia”, a adăugat Vladimir Voronin.



Referitor la faptul că Partidul Comuniştilor din Moldova a rămas cu puţini membri, oficialul dă vina pe cei acre au guvernat ţara în ultimii 11 ani.



„După ce am plecat noi de la guvernare, toată banda aceasta care conduce a adus lumea la o sărăcie cumplită, iar acum cumpără alegători cu 200 de lei, cu vodkcă, cu macaroane”, a concluzionat preşedintele PCRM.



În ultima declaraţie de venit depusă în 2019, Vladimir Voronin a indicat 180 de mii de lei din salariu. Din indemnizaţii a obţinut 87 de mii de lei, iar aproape 280 de mii de lei din pensia acordată de la Preşedinţie. Liderul PCRM, împreună cu soţia sa, deţin şase terenuri pe care le-au obţinut începând cu anul 1996 şi până în 2009.



Totodată, liderul comuniştilor are înregistrate pe numele său o casă de locuit şi un apartament, iar o altă casă şi un garaj sunt pe numele soţiei. Tot în 2019, fostul şef al statului indica opt conturi bancare pe care deţine diferite sume de până la 600 de mii de lei, un depozit bancar cu peste un milion de lei şi peste 52 de mii de acţiuni cu o valoare de peste 5,2 milioane de lei.