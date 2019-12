Buquicchio, surprins că Parlamentul vrea să adopte legea cu privire la CSM: La ce mai serveşte avizul Comisiei de la Veneţia dacă acest proiect este deja adoptat?

Într-o conferinţă de presă, Gianni Buquicchio a declarat că ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi, i-a prezentat o cerere de aviz a proiectului de lege cu privire la CSM. Avizul urmează să fie emis în procedură de urgenţă, până la sfârşitul lunii ianuarie.

„Trebuie să recunosc că am fost surprins când ieri la Parlament am aflat că acest proiect de amendament urmează să fie adoptat astăzi. Şi m-am întrebat la ce mai serveşte un aviz al Comisiei de la Veneţia dacă acest proiect de amendament este deja adoptat. Dar ministrul m-a asigurat că acest aviz al Comisiei este la fel de important, pentru că se va ţine cont de el pentru o eventuală ameliorare a legii”, a menţionat oficialul.



Preşedintele Comisiei a spus că Republica Moldova are nevoie de o reformă serioasă a sistemului judiciar şi această reformă este urgentă. Însă, este necesară o reformă de calitate şi pentru aceasta este nevoie de timp. „Trebuie să avansăm pe calea acestei reforme fără a pierde timp, dar şi fără a ne pripi. Este important ca această reformă să fie coerentă, globală”, a menţionat Gianni Buquicchio.



Ministrul justiţiei, Fadei Nagacevschi, a declarat că preşedintelui Comisei de la Veneţia i s-a adus la cunoştinţă ceea ce îşi doreşte politicul să facă pentru îmbunătăţirea actului de justiţie din Republica Moldova. Ministrul a spus că viziunile lui Gianni Buquicchio sunt extrem de importante pentru reformarea sistemului judecătoresc şi, cu siguranţă, se va ţine cont de toate opiniile oficialului şi avizele emise de Comisie.



„Totodată, sper că prezenţa domnului Buquicchio pe teritoriul Republicii Moldova va clarifica inclusiv şi problemele pe care le avem între CSM şi judecătorii din cadrul sistemului judecătoresc, fiindcă pentru a face o reformă stabilă, credibilă, avem nevoie, în primul rând, de un consens politic larg. Noi avem nevoie că însăşi puterea judecătorească să înţeleagă necesitatea acestei reforme”, a notat ministrul.



Întrebat de jurnalişti de ce Ministerul Justiţiei, în calitate de autor al proiectului de modificare a legii cu privire la CSM, nu a solicitat amânarea examinării acestuia în lectură finală, în condiţiile în care a fost solicitat avizul Comisiei de la Veneţia, Fadei Nagacevschi a declarat că urgenţa a fost explicată partenerilor externi. Acesta a mai spus că va oferi explicaţii suplimentare într-o conferinţă de presă pe care urmează să o organizeze.