Avocatul lui Ilan Şor: Este foarte vizibil interesul instanţei de a-l condamna

Potrivit avocaţilor, modul în care au loc şedinţele este jignitor pentru participanţii la proces, atât pentru procurori, cât şi pentru avocaţi. Apărarea crede că şi la şedinţa următoare, stabilită pentru 17 decembrie, va fi „acelaşi dezmăţ, ca şi pe 10 decembrie”.



Contactat de IPN, avocatul Aureliu Colenco a declarat că este foarte vizibil interesul instanţei de judecată în condamnarea lui Ilan Şor, „fără documente, cu încălcări procesuale”. „Eu niciodată nu am spus că el nu trebuie să fie condamnat. Eu, pur şi simplu, declar întotdeauna că orice om are drepturi. Avocatul are drepturi. Procesul de aceea şi se numeşte proces penal. El urmează a fi petrecut în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. La noi se încalcă totul, permanent”, susţine apărătorul.

Aureliu Colenco a mai spus că avocaţii vor merge şi la Curtea Supremă de Justiţie, şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El afirmă că „există grupuri de interese politice, de business care pur şi simplu îşi doresc ca Ilan Şort să fie condamnat cât mai repede, iar instanţa de judecată execută întocmai indicaţiile date”.



În iunie 2017, Ilan Şor a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru cauzarea de prejudicii statului prin înşelăciune şi abuz de încredere. Sentinţa a fost atacată în instanţa de apel. În iunie 2019, Ilan Şor a dispărut din spaţiul public. Organele de drept i-au intentat dosar penal pentru părăsire ilegală a ţării. Pe 15 august 2019, Ilan Şor a fost lipsit de imunitate parlamentară.