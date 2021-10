Avocaţi: Învinuirile aduse lui Ruslan Popov sunt lipsite de temei şi probe

Avocaţii au afirmat că „execuţia conducerii Procuraturii Generale care nu a acceptat subordonarea politică, continuă” şi au declarat că s-a recurs la reţinere şi arest în scopul intimidării clientului lor, „pentru a i se închide gura”, motivul adevărat fiind conferinţa de presă cu genericul „Viziunea adjuncţilor Procurorului General cu referire la situaţia la zi la Procuratură şi procedura penală în privinţa Procurorului General”, pe care Ruslan Popov a susţinut-o în ajun.



Invocând modul în care o investigaţie jurnalistică a generat, în viziunea avocaţilor, „o tentativă de subordonare a Procuraturii intereselor politice”, ei consideră că „domnul Ruslan Popov a căzut pradă unui abuz de drept înscenat”.



Igor Hlopeţchi şi Oleg Spînu au atras atenţia că constatarea îmbogăţirii ilicite nu intră în competenţa procuraturii. Acei care pot veni cu probe sunt organele de control ale ANI, inspectoratului fiscal, AIPA. Cât priveşte Autoritatea Naţională de Integritate, în urma unui raport înaintat anul trecut chiar de procurorul reţinut, Ruslan Popov, ANI a realizat un control şi a găsit de cuviinţă să-l înceteze la 30 septembrie 2021. „Inspectorul de integritate a notat că averea lui Ruslan Popov nu este afectată de vicii cu tentă penală sau contravenţională, inclusiv sub aspectul pretinsei „depăşiri substanţiale”. În baza acestui argument, avocaţii conchid că „neavând un act de constatare a încălcării regimului juridic al averilor şi intereselor personale, Procurorul General interimar a constatat personal din investigaţiile jurnalistice săvârşirea unei infracţiuni”.



Percheziţiile efectuate nu numai la domiciliul inculpatului, dar şi la rude, părinţi, nu au scos la iveală nimic ce ar alimenta învinuirile aduse lui Ruslan Popov, afirmă avocaţii. Nu era nevoie nici de izolarea Şefului adjunct suspendat, care a cooperat cu autorităţile din primele clipe, dând depoziţii pe 12 pagini. El are trei copii, dintre care doi minori, familie, iar măsura de constrângere care i s-a aplicat prin plasarea în izolatorul Inspectoratului de poliţie are menirea de a-l intimida şi de a-l impune să renunţe la funcţie.



Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în cauza penală pornită pentru îmbogăţire ilicită în care este vizat adjunctul procurorului general suspendat, Ruslan Popov. Sâmbătă, 9 octombrie, acesta a fost reţinut pentru 72 de ore.