Aureliu Ciocoi, despre alocarea banilor pentru alegeri: Nu pot lăsa ţara cu zero lei în Fondul de Rezervă

Prim-ministrul interimar spune că, în prezent, în Fondul de rezervă nu există suma necesară organizării alegerilor.



„La ora actuală, în Fondul de rezervă, pentru că putem transfera banii către Comisia Electorală Centrală exclusiv din Fondul de rezervă, nu din alte capitole ale bugetului, avem 98 de milioane de lei. Însă ca un prim-ministru interimar responsabil nu pot lăsa ţara cu zero lei în Fondul de rezervă”, a spus Aureliu Ciocoi în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.



Mai mult, potrivit şefului interimar al Guvernului suma de 125 de milioane de lei, stabilită de CEC ar fi exagerată. Ciocoi spune că această sumă poate fi lejer diminuată.



„Alegerile prezidenţiale au costat 165 de milioane şi a fost vorba de două tururi de scrutin. Noi am propus suma de 80 de milioane pentru organizarea alegerilor anticipate. Ministerul Finanţelor a constatat că din cele 125 de milioane, 72 de milioane constituie salariile membrilor CEC, membrilor birourilor, bani care pot fi achitaţi ulterior”, a spus premierul interimar.



Potrivit lui Ciocoi, Guvernul ar fi propus CEC-ului alocarea banilor în tranşe, însă propunerea nu a fost acceptată.



„Am propus membrilor CEC să transferăm o primă tranşă în mărime de 50-60 de milioane de lei, ca ei să înceapă activităţile de organizare a alegerilor, urmând ca pe viitor să mai vedem de unde mai putem strânge bani. Însă preşedintele CEC ne-a spus că trebuie să existe certitudinea că Guvernul achită integral suma sau mai bine deloc. Am cerut Ministerului Finanţelor să identifice posibilităţi de a suplini Fondul de Rezervă”, a mai spus Aureliu Ciocoi.



Potrivit premierului interimar, Comisia Electorală Centrală nu are nevoie de procurarea echipamentelor anti-COVID -19, pentru care a fost stabilită suma de 12 milioane de lei, întrucât Republica Moldova dispune de astfel de echipamente în stocurile Ministerului Sănătăţii.