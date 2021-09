Angajările pe criterii politice, mărul discordiei între opoziţie şi guvernarea PAS

Potrivit reprezentanţilor opoziţiei, dacă managementul acestor instituţii s-a dovedit a fi defectuos, lichidarea lor ar fi mai indicată, decât înlocuirea actualilor şefi cu persoane obediente PAS. De cealaltă parte, reprezentanţii puterii spun că actuala componenţă CEC este modelul pe care guvernarea ar vrea să-l aplice în fiecare instituţie.



Reprezentanţii opoziţiei spun că legea care le permite comisiilor permanente să evalueze activitatea şefilor instituţiilor aflate sub control parlamentar şi, ulterior, să propună demiterea acestora, este o răfuială politică. Potrivit reprezentanţilor PSRM, miza acestei legi este de a-i permite partidului de la guvernare să-şi promoveze persoane apropiate în funcţii cu salarii mari.

„Dacă există probleme cu aceste instituţii, ar fi mai bine ca ele să fie lichidate. Împuternicirile pe care le au aceste instituţii, de exemplu ANRE, ar putea fi transferate ministerului Economiei. Prin această lege doar se doreşte curăţarea tărâmului pentru a mai angaja în funcţii pe cineva care a rămas în afara bărcii. Poate a mai rămas vreo verişoară, mătuşă, neamuri, familia e mare şi trebuie angajaţi toţi la salarii bune. Acum se doreşte înlăturarea oamenilor pe criteriul politic. Indiferent de faptul că este omul competent, are studii sau nu în domeniul dat, dacă nu este cu fundiţă galbenă – este demis”, a spus deputatul blocului PCRM-PSRM, Grigore Novac în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



În replică, reprezentanţii puterii spun că noua lege îi va permite Parlamentului să ia atitudine atunci când instituţiile regulatorii acţionează contrar intereselor cetăţenilor. Deputata PAS Olesea Stamate spune că majoritatea parlamentară îşi doreşte ca toate instituţiile aflate sub control parlamentar să fie create după modelul actualei componenţe CEC.



„Eu nu cred că cineva are vreo pretenţie la oamenii pe care i-am numit la CEC, noi i-am selectat exclusiv în baza profesionalismului. Luaţi CV-urile lor, toţi au competenţe în materie electorală, fie a lucrat la CEC, fie la CICDE, fie este expert din societatea civilă, cum este reprezentantul Promo-Lex. Are cineva vreo obiecţie la aceşti oameni că ar fi verişoară sau cumetră? Acesta este modelul pe care vrem să-l urmăm şi în celelalte instituţii. Oameni profesionişti şi integri care vin să facă ordine în aceste instituţii”, a spus deputatul PAS, Olesea Stamate.



Sub incidenţa iniţiativei ce vizează responsabilizarea conducerii instituţiilor aflate sub control parlamentar cad şefii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Consiliului Concurenţei, Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Consiliului Audiovizualului şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.