Andrian Candu nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile prezidenţiale

Decizia a fost luată vineri, 18 septembrie. Comisia Electorală Centrală motivează refuzul prin numărul insuficient de semnături adunate din unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi. În faţa sediului CEC, s-au adunat susţinătorii politicianului, transmite IPN.



Secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, a declarat că în total au fost procesate şi acceptate de sistem 18 860 de semnături, număr suficient. Dar nu a fost respectat principiul proporţionalităţii. Or, Codul Electoral prevede că trebuie colectate cel puţin 15 mii şi nu mai mult de 25 de mii de semnături din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. Din aceste unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi trebuie colectate nu mai puţin de 600 de semnături. În cazul lui Andrian Candu, nu ajung peste două sute de semnături din şase raioane.



Încă ieri, Andrian Candu a declarat că sistemul administrat de CEC dă erori sub mai multe aspecte. Potrivit lui, şi în cazul raionului Soroca, iniţial au fost excluse nouă liste de subscripţie, însă grupul de iniţiativă a demonstrat că nu sunt argumente în acest sens. Prin respingerea semnăturilor este descalificat dreptul cetăţeanului de a susţine un candidat din cauza unor erori tehnice. La propunerea lui Vladimir Şarban, vicepreşedinte CEC, examinarea chestiunii a fost amânată pentru vineri.



Liderul grupului de iniţiativă pentru susţinerea lui Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, a cerut şi joi, şi vineri, când şedinţa a fost reluată, recuzarea secretarului CEC Maxim Lebedinschi, raportor pe caz. Sîrbu a acuzat „examinarea tendenţioasă şi părtinitoare a dosarului”. Acesta a mai spus că „este vorba despre o comandă politică”. Demersul cu privire la recuzare nu a fost susţinut.



Vineri, înainte de a supune proiectul de decizie votului, Sergiu Sîrbu a declarat că, potrivit concluziilor grupului de lucru al CEC, condus de secretarul Comisiei, au fost invalidate 218 semnături din cele 25 de mii prezentate. Potrivit lui, este vorba despre încălcarea unui drept fundamental, iar ceea ce intenţionează să facă CEC e un abuz total. Or, Codul Electoral admite o marjă de eroare, iar membrii CEC au „analizat ca nişte roboţi, strict tehnic”. Acesta a mai spus că Republica Moldova va mai pierde un dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.



Andrian Candu a menţionat că CEC a oferit timp, până astăzi, pentru a fi prezentate probe suplimentare şi acest lucru a fost făcut. Dar nu s-au luat în calcul. Or, în opinia sa, acesta este „un spectacol de prost gust”. Acesta afirmă că este vorba despre o comandă ca el să nu fie admis în cursa electorală.



Pentru neînregistrarea lui Andrian Candu au votat cinci membri CEC, iar trei membri s-au abţinut.

Amintim că, până la această oră, opt partide şi-au desemnat candidaţi în cursa pentru prezidenţiale: Maia Sandu (PAS), Octavian Ţîcu (PUN), Andrei Năstase (Platforma DA), Dorin Chirtoacă (MPU), Renato Usatîi (PN), Tudor Deliu (PLDM), Andrian Candu (Pro Moldova), Violeta Ivanov (Partidul Şor). Andrei Năstase şi Renato Usatîi deja au fost înregistraţi în cursa electorală.