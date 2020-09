Andrian Candu mizează pe sprijinul PDM în campania electorală

„Mizez pe toate echipele Partidului Democrat. Mizez şi pe echipa din Chişinău, şi din Leova, şi din Cahul. Sunt foşti colegi, cu unii am rămas în anumite relaţii de respect, cu unii am rămas în relaţii de amiciţie”, a declarant Andrian Candu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Liderul Pro Moldova admite că lupta pentru fotoliul de preşedinte nu va fi uşoară, însă speră la un loc onorabil la sfârşitul zile de 1 noiembrie.



„Nu suntem conştienţi de faptul că este o luptă grea, dar în lupta aceasta am intrat nu doar pentru ca să învingem. Bineînţeles ca orice sportiv care participa într-o competiţie, visează şi medalie de aur. Eu mizez să fiu pe un scor onorabil, dar cel mai puţin contează cifra”, a adăugat Andrian Candu.



Preşedintele Pro Moldova susţine că acest scrutin reprezintă şi un exerciţiu de testare a noului partid, dar şi a membrilor care fac parte din el. „Primul test al nostru a fost însăşi colectarea semnăturilor. În procesul de colectare a semnăturilor am văzut unde avem echipe mai bune şi unde nu, şi unde în următoarea perioadă de timp trebuie să ne concentrăm pentru a le ridica la nivelul aşteptărilor”.



Fostul democrat precizează că la începutul acestui an a început o luptă împotriva regimului de la Chişinău şi va continua această luptă, inclusiv în campania electorală pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.