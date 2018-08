Andrian Candu: Eu cred în ţara noastră care nu se mai teme să-şi apere interesul şi cetăţenii

„Eu cred în oameni, pentru că în cei 27 de ani Republica Moldova a învăţat multe, iar cel mai important ce a învăţat este că nu există nicio ţară fără oameni, care sunt temelia statului şi numai oamenii decid cum vor să trăiască”, a declarat şeful legislativului în cadrul ceremoniei festive organizate cu ocazia sărbătoririi „Ziua Independenţei Republicii Moldova” la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”, transmite IPN.

„În această dimineaţă am simţit o dată în plus că toate dilemele legate de viitorul Moldovei sunt false. Florile lăsate astăzi de oamenii care cred în ţara lor şi în viitor la „Maica îndurerată”, la „Ştefan cel Mare şi Sfânt” sau de cei care participă astăzi la evenimentele organizate în toată ţara sunt mai relevante decât toate sondajele şi declaraţiile politice. Ei au venit să spună din inimă: La mulţi ani, Moldova! Bucuria de a trăi într-o ţară independentă nu se măsoară în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi nici măcar în această sală. Este bucuria noastră, a tuturor locuitorilor Republicii Moldova, trăită în linişte şi pace, aşa cum ne place să trăim. Este sărbătoarea de care merităm să ne bucurăm din plin oriunde am fi”, a menţionat Andrian Candu.



Potrivit lui, sutele de experimente din toţi anii de independenţă i-au făcut pe cetăţeni să fie dezgustaţi de promisiuni şi obosiţi de aşteptări, să devină sceptici şi critici, să le fie frică de reforme şi stabilitate. Schimbarea ţine de fiecare dintre noi, iar totul se face prin muncă, dedicaţie şi toleranţă.



Astăzi, Republica Moldova marchează 27 de ani de la proclamarea independenţei ţării.