Andrei Tranga, despre motivul pentru care a fost reţinut: Clanurile din procuratură au luptat pentru influenţă asupra lui Plahotniuc

Omul de afaceri spune că în interiorul Procuraturii au existat două „grupări” care luptau între ele „pentru influenţă asupra lui Vladimir Plahotniuc”. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.



„Din câte eu am înţeles, erau două „grupări”: Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) şi Procuratura Anticorupţie şi procurorii de la PCCOCS, şi Chitoroagă (n.r. fostul şef la PCCOCS), cu echipa sa, a decis să arate cine este mai important. Din câte am înţeles eu, lupta dintre ei era pentru influenţa asupra lui Plahotniuc, de a cui opinie Plahotniuc va asculta, şi ei încercau să se discrediteze unul pe altul. Am auzit şi de numele Adriana Beţişor care figura acolo”, a afirmat omul de afaceri.



Andrei Tranga spune că „această maşinărie pe care au creat-o ei a început să-i înghită”.