Andrei Spînu a renunţat la compensaţiile pentru gazele naturale oferite de Guvern

Andrei Spînu spune că aşteaptă decizia ANRE privind noile tarife, iar o majorare a tarifului va ajuta să fie onorate, la timp, plăţile către Gazprom pentru luna februarie.



Vicepremierul Andrei Spînu spune că şi-a primit factura la gaz pentru luna decembrie şi a cerut Moldovagaz să fie privat de dreptul de a mai primi compensaţii din partea statului.



„Nu am fost şocat, mă aşteptam la o factură mai ridicată. Mi-a venit suma de 6.200 de lei. În factura pentru decembrie mi-a venit cu compensaţie, Moldovagaz a anunţat despre acel modul de renunţare la compensaţie, eu am renunţat la compensaţie inclusiv pentru noiembrie şi decembrie şi aştept să vină recalculul în factura pentru luna următoare. În cerere am solicitat să se aplice retroactiv. Nu mă aştept ca multă lume să renunţe la compensaţii, pentru că înţeleg că multă lume nu-şi permite să achite integral, dar solicitarea de a crea acest modul a venit de la mai multe persoane şi este şi acesta un drept. Nu ştim dacă vor fi 30, 100 sau 1.000 de persoane care vor renunţa la compensaţii”, a spus Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Andrei Spînu spune că solicitarea Moldovagaz privind revizuirea în creştere a tarifului la gazele naturale până la 15, 59 lei urmează a fi examinată de ANRE, care va lua decizia finală. Vicepremierul recunoaşte că în condiţiile creşterii preţului de achiziţie a gazului, se impune o majorare a tarifului. În caz contrar, la data de 20 februarie, care este termenul limită de achitare a plăţilor lunare către Gazprom, Republica Moldova riscă să fim ameninţată din nou cu sistarea livrării gazului.



„Acest nou tarif solicitat de Moldovagaz, să vedem care va fi decizia ANRE, va permite Moldovagaz să achite consumul curent. La data de 20 februarie va trebui să achităm consumul din ianuarie şi avansul pentru februarie. Pentru februarie aşteptăm un preţ de 550-570 de dolari pentru mia de metri cubi. Această criză energetică nu este criza Republicii Moldova, este o criză care ne afectează fără ca noi s-o putem controla. Formula de stabilire a preţului de achiziţie a gazului după cotaţiile la petrol sau bursă este o formulă veche. Cea mai bună ofertă, dacă se accepta, preţul de achiziţie pentru Republica Moldova în luna ianuarie era să fie 1.100 de dolari. Asta era cea mai bună formulă din cele propuse de partea rusă”, a mai spus Andrei Spînu.



În prezent, tariful la gazele naturale este de 11,08 lei, cu TVA inclus. Moldovagaz a expediat ANRE solicitarea privind majorarea tarifului până la 15,59 lei, cu TVA inclus. Noile tarife ar urma să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022.