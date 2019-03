Andrei Popov: Moscova ar putea găsi chiar avantaje într-o coaliţie PDM-PSRM

Fostul viceministru de Externe spune că, în lipsă de opţiuni pentru favoritul politic de la Chişinău, Igor Dodon, Moscova, cel mai probabil, se va resemna până la urmă cu o astfel de colaborare. Astfel, în opinia sa, Moscova ar putea găsi până la urmă chiar avantaje într-o coaliţie PDM-PSRM.

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Andrei Popov a declarat că Rusia a jucat un rol în campania electorală, clar şi categoric, susţinând un singur candidat – Igor Dodon, care este liderul de facto al socialiştilor. Potrivit lui, în mod foarte ilogic, şeful statului, la nici o săptămână de la consumarea alegerilor, a plecat la Moscova.





„Maniera i-a fost chiar penibilă. De fapt, eu cred că el a fost convocat. Pentru ce? Eu cred că pentru a discuta cu factorii de decizie din Rusia atât rezultatul obţinut de PSRM, cât şi opţiunile pe care acest partid le are. Iată aceasta este o supoziţie a mea, dar eu cred că este foarte plauzibilă. Noi putem deja lega anumite puncte şi mie mi se pare că Moscova nu este încântată de ceea ce vede ea în realizarea planului A, care, în opinia mea, este plan A atât pentru Vlad Plahotniuc, cât şi pentru Igor Dodon”, opinează fostul viceministru.



Andrei Popov consideră că „gradul de dependenţă a lui Igor Dodon de Moscova este considerabil mai mic decât gradul de dependenţă a lui de Vlad Plahotniuc, respectiv consecinţele intrării în contradicţie cu Vlad Plahotniuc sunt mai mari pentru Igor Dodon decât neascultarea poziţiei Rusiei”.



„Indiciile pe care eu le pot vedea, materialele care apar în presă, comentariile unor factori decizionali din Rusia mă conving aproape că Moscova nu doreşte coaliţia democraţilor cu Igor Dodon, însă, pe de altă parte, eu nu prea văd ce opţiuni în această situaţie are Igor Dodon, pornind de la dependenţa lui de Plahotniuc şi vulnerabilităţile la care el este expus. Consecinţele unui conflict cu Vlad Plahotniuc ar putea fi extrem de dure pentru Igor Dodon, de aceea eu cred că, mai devreme sau mai târziu, tot vor ajunge la un numitor comun, iar acum Igor Dodon încearcă cumva, pe de o parte, să iasă din această ecuaţie”, a notat Andrei Popov.



În opinia sa, PDM şi PSRM, împreună, prin canalele media pe care le au, vor încerca să ambaleze soluţia la care se va ajunge mai devreme sau mai târziu, acel vot pentru un Guvern controlat de PDM, dar formal nu în cadrul unei coaliţii cu socialiştii. Potrivit lui, poate o guvernare tehnocrată, poate un Guvern minoritar, poate altceva, dar oricum important este că vor fi deputaţi democraţi şi deputaţi socialişti care vor vota.



„Eu nu ştiu de ce Rusia nu ar accepta un aşa format. Mi se pare că sunt argumente destul de pertinente atât din punctul de vedere al programului guvernării, neutralitate, politică externă echilibrată, fără Europa cu fanatism, politică multi-vectorială, plus că, probabil, şi la nivelul personalităţilor, prim-ministrul şi miniştrii-cheie într-un asemenea Guvern ar fi mult mai neutri sau loiali Rusiei, s-ar abţine de la acţiuni, declaraţii, demersuri privite de Rusia ca ostile”, a notat Andrei Popov.



După alegerile parlamentare din 24 februarie, Partidul Socialiştilor a obţinut 35 de mandate de deputat, Partidul Democrat a obţinut 30 de mandate, Blocul electoral ACUM a câştigat 26 de mandate, iar Partidul Şor – şapte. De asemenea, în legislativ au acces trei candidaţi independenţi. PDM a lansat invitaţii la discuţii în vederea constituirii unei majorităţi pentru reprezentanţii Blocului ACUM, însă aceştia au refuzat. Ulterior, democraţii au lansat o invitaţie repetată, care de asemenea a fost respinsă. Blocul ACUM a respins şi invitaţia PSRM de a purta discuţii.

