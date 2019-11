Andrei Năstase, în ultima zi de campanie electorală: Avem datoria istorică de a renunţa definitiv la tot ce a fost păgubos

„Avem datoria să fim prezenţi duminică la urne şi să votăm cum ne spune inima şi conştiinţa. Duminică este ziua în care doar adevărul trebuie să triumfe”, a spus candidatul blocului ACUM.



Potrivit lui Andrei Năstase, Chişinăul are nevoie de finanţare externă pentru a se putea dezvolta, iar finanţarea este garantată de România, Uniunea Europeană şi ceilalţi parteneri de dezvoltare occidentali. „Toţi aşteaptă decizia de duminică şi sunt pregătiţi să sprijine dezvoltarea Chişinăului şi a tuturor comunităţilor noastre. Chişinăul trebuie câştigat de cei care îţi doresc o viaţă mai bună, într-un oraş conectat complet la reţeaua capitalelor europene”, a declarat candidatul blocului ACUM.



Andrei Năstase a încurajat cetăţenii să aibă încredere în angajamentele pe care şi le ia şi să aibă încredere în candidaţii blocului ACUM din întreaga ţară. „Am certitudinea că cei mai mulţi dintre noi preţuim lucrul bine făcut. Am dovedit şi am reuşit împreună. Acum a sosit momentul să construim împreună şi vă asigur că va fi bine”, a spus Andrei Năstase.



Premierul Maia Sandu, copreşedintele blocului ACUM, a declarat că formaţiunea politică luptă pentru a schimba lucrurile şi la Chişinău. „Eu ştiu cum voi vota la alegerile din Chişinău şi ştiu ce trebuie făcut urgent la Primărie. Ştiu că Andrei Năstase are şi capacitatea să spargă schemele de corupţie şi va lucra alături de consilierii blocului ACUM pentru ca oraşul nostru să se poată dezvolta”, a declarat Maia Sandu.