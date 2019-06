Andrei Năstase: „Nu aş negocia niciodată plecarea lui Plahotniuc. Va răspunde“ în faţa legii

„Nu aş negocia niciodată plecarea lui Plahotniuc“, dă asigurări Andrei Năstase într-un interviu acordat „Deutsche Welle“.

Potrivit liderului ACUM, „Plahotniuc înseamnă coşmarul Moldovei din ultimii zece ani“.

„Este cel care a transformat Moldova în propria lui moşie, este cel care a depopulat-o. Este cel care ne-a jefuit şi sărăcit ţara, iar pentru toate aceste lucruri va trebui să răspundă şi va răspunde. Să nu aibă nimeni nici un dubiu“, afirmă noul ministru de Interne al Republicii Moldova, care îşi poate exercita pe deplin mandatul după o săptămână tulbure pe scena politică de la Chişinău.

Năstase a salutat intervenţia consilierului de politică externă a preşedintelui Klaus Iohannis, Bogdan Aurescu.

„Domnul Bogdan Aurescu a formulat puncte de vedere foarte clare şi a îndemnat la găsirea unei soluţii paşnice pentru realizarea transferului de putere. Instrucţiunile diplomatice ale domniei sale au fost destul de clare, motiv pentru care şi punctele de vedere comunicate nu păreau a fi unele pe marginea cărora se putea negocia. Am proprietatea cuvintelor şi înţeleg cât de important este să vorbim cu claritate în momente istorice. Exact acest lucru s-a întâmplat în cursul zilei de ieri (vineri). Domnul Bogdan Aurescu, consilierul pe politică externă al preşedintelui Klaus Iohannis, a dus la bun sfârşit o misiune diplomatică foarte importantă şi consider că prezenţa trimisului preşedintelui României la Chişinău a contribuit decisiv la decizia lui Plahotniuc de a renunţa. I s-a explicat foarte simplu că nici un stat al Europei, al lumii civilizate, cu atât mai puţin România, nu are o abordare în care să proiecteze un viitor corect şi coerent pentru Moldova cu Plahotniuc la putere“, a spus preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA).

Pe de altă parte, el îl acuză pe Plahtoniuc că a tras de timp şapte zile pentru a-şi „şterge urmele“.

„Despre toate operaţiunile ilegale pe care regimul le-a întreprins în zilele trecute vom afla totul cât mai repede cu putinţă şi vom comunica public rezultatele investigaţiilor noastre“, a subliniat politicianul moldovean.

În ceea ce priveşte poliţiştii care au rămas fideli fostului guvern în ultima săptămâna, Andrei Năstase a precizat că nu va construi „nici un fel de relaţie“ cu ei.

„Ei vor avea relaţii specifice cu procurorii liberi care vor ancheta evenimentele din 8-14 iunie“, a spus liderul PPDA.

