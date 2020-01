Andrei Năstase: Noi am luat act de posibilitatea că Maia Sandu ar putea candida la prezidenţiale

Totodată, politicianul spune că a luat act de posibilitatea că Partidul Acţiune şi Solidaritate ar putea să o înainteze pe Maia Sandu drept candidat la următorul scrutin parlamentar.



„Vom constata că efortul nostru de a coagula forţele, aşa cum am lansat acest apel, a eşuat şi vom proceda exact aşa cum procedează un partid în asemenea condiţii. Dar n-aş vrea să discutăm în momentul de faţă cu ipoteze. Eu încă mai am speranţa, după aceste runde de discuţii pentru că am discutat cel puţin cu trei partide şi urmează să discutăm şi cu altele”, a afirmat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.



De asemenea, Andrei Năstase spune că a luat act de poziţia preşedintei Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, care a menţionat că o variantă ar fi ca şi ea, şi liderul PPDA să candideze la următoarele prezidenţiale.

„În 2016 am optat pentru unitate. În 2018, doar datorită Platformei DA şi mie personal am avut blocul ACUM, nu şi denumirea, dar blocul ACUM mi se datorează în exclusivitate pentru că şi în 2018 exista această tendinţă de a merge separat. (...) Regret însă că după ce am ajuns în Parlament, după campania electorală, şi acolo, deşi Platforma DA şi eu personal am insistat pe un singur grup parlamentar, aşa cum am promis oamenilor, s-au făcut două grupuri parlamentare”, a afirmat politicianul. Andrei Năstase spune că la fel a optat şi pentru Consiliul Municipal Chişinău, dar s-a întâmplat altfel.



Politicianul spune că formaţiunea pe care o reprezintă întotdeauna a optat pentru unitate. „Numai că noi am văzut o unitate în interes public, în interes naţional, alţii au văzut unitate în interesul unui partid, al unei personalităţi”, a afirmat Năstase.