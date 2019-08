Andrei Năstase: Dumitru Robu va demonstra că nu este nici al meu, nici al lui Dodon

„Dumitru Robu nu este nici al lui Dodon, nici al lui Năstase. Este produsul unei conjuncturi în care ne aflăm cu toţii. Am încredere că în următoarele zile va demonstra că nu este nici al meu, nici al lui Dodon, ci un om determinat să facă treabă”, a declarat Andrei Năstase la emisiunea „Curia Neagră” de la TV8.Andrei Năstase mai spune că cei trei noi secretari de stat numiţi recent, care au deţinut funcţii şi în perioada guvernului Filip, sunt buni profesionişti: „Nu pot concedia oameni profesionişti doar pentru că au făcut parte dintr-un guvern sau altul”.Potrivit lui Andrei Năstase, Dorin Purice este un profesionist şi are recomandările tuturor instituţiilor la care a activat. El spune că din cei cinci secretari de stat existenţi, anume Purice şi-a depus demisia de onoare când s-a schimbat conducătorul ministerului: „Dânsul mi-a spus că a fost impus să facă campanie electorală pentru PDM”. În acelaşi context, şeful MAI a declarat că ministerul avea nevoie de „continuitatea unor procese şi memorie instituţională” şi că, spre deosebire de fosta putere, el nu şi-a pus în funcţii oamenii de la partid. Andrei Năstase mai spune că „va veni timpul când şi de Dorin Purice şi alţi angajaţi se va ocupa o justiţie dreaptă”.Ministrul afirmă că şi CV-ul altui secretar de stat, Ianuş Erhan, fost şef-adjunct al Poliţiei de Frontieră, a fost trecut prin mai multe filtre: „Este un om foarte şcolit din interior. Nu a fost un secretar de stat adus de la partid şi pus acolo”. Despre Gheorghe Balan, fost viceprim-ministru responsabil de reintegrarea Republicii Moldova, Andrei Năstase spune că „a fost o victimă a fostei guvernări fiind demis pentru că s-a opus unor concesii care au fost făcute separatiştilor de la Tiraspol”.Potrivit ministrului, procesul de dezoligarhizare în stat nu are loc aşa cum şi-a propus anterior, pentru că atunci percepţiile erau diferite. „Atunci când eşti în stradă, în opoziţie, este una, când eşti la guvernare este alta. Noi din stradă am crezut că acolo sunt nişte balauri, dar de fapt acolo era ceva mai rău decât balaurii”, a declarat şeful de la MAI.

