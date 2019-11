Andrei Năstase, despre motivul înfrângerii sale în scrutinul din Chişinău: „Alegerile au fost foarte mult influenţate de războiul hibrid”

Potrivit lui, „doar pe entuziasm nu poţi să baţi sacii de bani ai contracandidaţilor. Saci de bani de care ar trebui să se ocupe instituţiile statului”.





Năstase susţine că alegerile din Chişinău „au fost foarte mult influenţate de războiul hibrid”.





„De minciună, de manipulare, de intoxicare a opiniei publice. Marele meu regret este că în iunie 2019, când am venit la guvernare, n-am făcut ceea ce poate s-au aşteptat toţi cetăţenii Republicii Moldova, să epurăm, să asanăm spaţiul mediatic din Republica Moldova. Am rămas intoxicaţi şi până acum, iar în campanie electorală atacurile, minciuna, intoxicarea, nesimţirea au luat cote inemaginabile. Am văzut cu toţii un holding controlat de Plahotniuc şi altul controlat de Dodon care şi-au dat mâna împotriva Republicii Moldova, împotriva Chişinăului şi a oamenilor săi”, a mai spus Năstase.

„Explicaţii sunt multiple. Probabil, multă lume a considerat că deja totul e bine în ţară şi e zic că nu e totul bine în ţară. Contracandidaţii noştri au găsit soluţiile mai puţin poate ortodoxe şi au reuşit. Iată de ce este de învăţătură acest scrutin şi va trebui ca pe viitor să veghem mai mult la determinarea oamenilor de a ieşi la vot înainte de scrutin şi nu doar în cadrul scrutinului. Spre exemplu eu am fost preocupat, începând din iunie până în momentul de faţă, de asigurarea linştii şi securităţii în ţară. Altcineva şi-a făcut campanie elctorală. Sunt nişte lucruri care trebuie analizate”, a declarat Andrei Năstase într-o conferinţă de presă.