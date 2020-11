Andrei Năstase: Aştept ca Maia Sandu să-şi intre în drepturile de preşedintă pentru a realiza cele promise

Totodată, întrebat în ce fel de relaţii se află cu Maia Sandu, liderul Platformei DA face trimitere la o relaţie „corectă”.



„Am felicitat-o pe doamna Sandu, am avut un schimb de păreri, aştept să se producă toate procedurile, inclusiv la Curtea Condiţională. Am văzut că în ultima perioadă de timp, în campania electorală, a preluat o serie din angajamentele pe care le-am făcut oamenilor. Aştept şi hotărârea Parlamentului cu privire la statutul de captivitate a statului să fie pusă în aplicare, dar şi o serie de angajamente pe care le-am făcut oamenilor să fie duse la bun sfârşit. Situaţia prin care trece Republica Moldova nu ne permite luxul să stăm pe tuşă, mai ales unui preşedinte ales cu un suport atât de popular şi atât de important”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



De asemenea, în contextul discuţiilor despre declanşarea unor alegeri parlamentare anticipate şi reuniunea Blocului ACUM, Andrei Năstase afirmă că este unul dintre oamenii care a optat pentru crearea blocului respectiv.



„Am fost iniţiatorul blocului ACUM şi am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru ca blocul să reziste în timp Eu cred că în momentul de faţă fiecare dintre părţile noastre trebuie să se regăsească, altele să se reinventeze. Platforma DA în momentul de faţă este pe o linie de reinventare, să spun aşa, şi bineînţeles că toate deciziile rămân la discreţia forurilor statutare”, a adăugat liderul Platformei DA.



Cât despre alegerile parlamentare anticipate, politicianul declară că formaţiunea pe care o conduce este gata pentru un astfel de scrutin.



„Este prematur să discutăm despre aceste lucruri având în vedere că nici nu sunt declanşate şi nici nu avem prea multe perspective cu alegerile anticipate. Cert este că Platforma Demnitate şi Adevăr este pregătită pentru alegerile anticipate şi ni le dorim pentru că ceea ce reprezintă astăzi Parlamentul nu este voinţă liber exprimată de cetăţeni”.