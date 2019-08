Andrei Năstase: 17 comisariate de poliţie au rămas fără şefi. O parte dintre ei au plecat înainte să se schimbe conducerea MAI

„Au plecat şi înainte de aceasta, în momentul în care s-a produs schimbarea puterii. Fie ceva mai înainte, fie la 8 iunie. Eu nu prea am dat afară, dar am făcut apel la conştiinţa celor pe care i-am găsit în Ministerul de Interne şi în structurile subordonate, în speţă la comisariate şi le-am spus că cei care au greşit este bine să plece”, a declarat ministrul de interne.



Ministrul spune că a făcut acesta apel public şi că nu a existat niciun fel de presiune sau forţare a notei. „Am spus că va veni timpul când o justiţie liberă, nişte procurori liberi se vor ocupa de fiecare în parte. În acelaşi timp, bineînţeles, acolo unde era cazul, am dispus efectuarea multor anchete de serviciu, multe sunt încă în derulare, multe sunt deja finalizate. Unele, la finalizare, sunt trimise deja procurorilor pentru că este de competenţa lor”, a menţionat Andrei Năstase.



Totodată, ministrul spune că persoanele care lucrau în Direcţia de operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii, despre care a anunţat că va fi lichidată, sunt supuşi unor anchete de serviciu, iar unele dintre acestea au fost remise procurorilor. „O parte dintre ei mai activează în MAI, o parte s-au eliberat, urmează desfiinţarea Direcţiei. Încă urmează procesele în care unii dintre ei, cei buni, vor rămâne şi îşi vor continua activitatea în alte subdiviziuni ale ministerului”, spune şeful MAI.



Pe 26 iulie, ministrul a anunţat că urmează să semneze un ordin prin care să lichideze Direcţia de operaţiuni speciale din cadrul INI. Potrivit lui Andrei Năstase, această structură se ocupa cu „poliţia politică” şi intercepta tot ceea ce înseamnă viaţa privată a diferitor reprezentanţi ai societăţii – oameni de afaceri, jurnalişti, funcţionari etc.

